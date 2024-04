To był najlepszy mecz tegorocznej edycji turnieju w Charleston. Jessica Pegula w ćwierćfinale mierzył się z Victorią Azerenką. Po tym jak w każdym z dwóch pierwszy setów o losach partii decydowało jedno przełamanie więcej uzyskane przez każdą z zawodniczek, Amerykanka i zawodniczka z Mińska przystąpiły do decydującej odsłony. Pegula przy prowadzeniu 5:4 miała cztery piłki meczowe. Azarenka wyszła z opresji i doprowadziła do tie-breaka.

W dodatkowej partii Azarenka prowadziła już 6:3, ale przegrała sześć z kolejnych siedmiu akcji. Pegula sięgnęła po wygraną i awansowała do 1/2 finału Credit One Charleston Open.



W nim rywalką Amerykanki będzie Daria Kasatkina, która również po trzysetowym, pełnym zwrotów akcji meczu z Jaqueline Cristian awansowała do najlepszej czwórki turnieju. Pojedynek z Pegulą będzie czwartym spotkaniem obu zawodniczek w karierze. Dwa pierwsze mecze wygrała Amerykanka. W styczniu na kortach w Adelajdzie 30-latka oddała spotkanie walkowerem. To oznacza, że w rywalizacji na korcie Rosjanka jeszcze nigdy nie pokonała Peguli.



