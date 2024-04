Finał Pucharu Króla rozstrzygnięty! Potrzebne były rzuty karne

Mimo widocznej przewagi zespołu z Kraju Basków przez większość spotkania to rywale pierwsi zdobyli gola. W 21. minucie po rzucie rożnym pierwszy strzał został zablokowany przez obrońców, drugi obronił bramkarz Julen Agirrezabala, ale w końcu Dani Rodriguez precyzyjnie przymierzył tuż obok słupka z ok. 15 metrów i Mallorca cieszyła się z prowadzenia.

Jeszcze przed przerwą Athletic trafił do siatki, ale radość trwała krótko, bo Nico Williams był na pozycji spalonej, co potwierdziła analiza VAR. Za to w 50. minucie drużyna z Bilbao zdobyła już gola prawidłowo - po prostopadłym podaniu od Nico Williamsa sytuację sam na sam ze słowackim bramkarzem Mallorki, obchodzącym w sobotę 27. urodziny Dominikiem Greifem bez kłopotu wykończył Oihan Sancet.

Wynik nie zmienił się już później ani do końca drugiej połowy, ani w dogrywce. W konkursie rzutów karnych zawodnicy Athletic byli bezbłędni, natomiast piłkarze z Mallorki pomylili się dwukrotnie: strzał Manu Morlanesa obronił Agirrezabala, a po chwili Serb Nemanja Radonjic posłał piłkę nad poprzeczką.

Zespół z Kraju Basków w finale Copa del Rey wystąpił po raz 40. w historii, a trofeum wzniósł 24 razy. Lepsze statystyki w klasyfikacji wszech czasów ma tylko Barcelona - 31 triumfów w 42 finałach. Real Madryt w finale zagrał 40-krotnie i sukces odniósł w połowie przypadków.

Z kolei Mallorca w decydującej rundzie rozgrywek wystąpiła czwarty raz. Dotychczas zwyciężyła tylko w 2003 roku.

Trener Ernesto Valverde już po raz trzeci cieszył się z tego trofeum. Puchar Króla wzniósł jako zawodnik Barcelony w sezonie 1989/90, a także jako szkoleniowiec tej drużyny w rozgrywkach 2017/2018.

