Oba zespoły zajmują miejsca w dolnej części tabeli. Stal jest czternasta z sześcioma punktami nad strefą spadkową. Stało się tak dzięki zwycięstwom w dwóch ostatnich seriach gier. Znicz ma nieco lepszą sytuację, gdyż ma o dwa oczka więcej niż Stal.

To się może jednak zmienić już w niedzielę. To Stal jest w lepszej dyspozycji, a do tego będzie grała przed własną publicznością, choć akurat to w tym sezonie nie jest atutem rzeszowian. Na własnym stadionie Stal wywalczyła zaledwie czternaście punktów w dwunastu spotkaniach.

Pierwszy meczu obu drużyn w tym sezonie zakończył się zwycięstwem rzeszowian 3:1.

Fortuna 1 Liga: Stal Rzeszów - Znicz Pruszków. Relacja live i wynik na żywo

Relacja live i wynik na żywo z meczu Stal Rzeszów - Znicz Pruszków na Polsatsport.pl.

