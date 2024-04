W niedzielę Wisła Kraków i Motor Lublin zmierzą się w meczu 26. kolejki Fortuna 1 Ligi. Który zespół sięgnie po zwycięstwo? Transmisja meczu Wisła Kraków - Motor Lublin w Polsacie Sport i online na Polsat Box Go.

Przed nami bardzo istotny mecz, jeżeli chodzi o ostateczny wygląd tabeli Fortuna 1 Ligi. Naprzeciwko siebie staną bowiem dwa zespoły, które nadal walczą o miejsce w pierwszej szóstce na zapleczu PKO BP Ekstraklasy.

Wisła obecnie plasuje się na szóstym miejscu w ligowym zestawieniu. Piłkarze "Białej Gwiazdy" po 25 spotkaniach mają na swoim koncie 41 punktów. Jeżeli zawodnicy krakowskiego zespołu utrzymają się na tej pozycji, to będą mieli szansę, aby zapewnić sobie awans i wrócić do elity.

O awansie na najwyższy szczebel rozgrywkowy w Polsce marzy także Motor. Piłkarze klubu z Lublina, chociaż obecnie zajmują ósme miejsce w ligowej tabeli, to mają na swoim koncie tyle samo punktów co Wisła Kraków i Wisła Płock. To właśnie między innymi dzięki temu kibice w nadchodzącym meczu mogą spodziewać się ogromnych emocji.

Transmisja meczu Wisła Kraków - Motor Lublin w Polsacie Sport i online na Polsat Box Go. Początek o godzinie 12:30.