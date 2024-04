Motor Lublin trzeci raz z rzędu najlepszy

Do zwycięstwa lublinian poprowadził czterokrotny mistrz świata Zmarzlik, który w Poznaniu był poza zasięgiem dla pozostałych uczestników zawodów. Lider Motoru zdobył komplet 18 punktów, ale to mogło nie wystarczyć do zdobycia kolejnego złotego medalu. Będący w dobrej formie u progu sezonu Dominik Kubera na stadionie na Golęcinie spisywał się przeciętnie, ale w dwóch ostatnich biegach przyjechał już za plecami Zmarzlika i Motor dwukrotnie wygrał 5:1.

Przed ostatnim wyścigiem szansę za zrównanie się punktami z liderem mieli żużlowcy Apatora, którzy musieli pokonać Włókniarza Częstochowa 5:1. To jednak częstochowianie, którzy walczyli już tylko o prestiż, lepiej zaczęli bieg i w pewnym momencie prowadzili 4:2. Kacper Woryna spadł jednak na ostatnie miejsce, ale torunianie nie byli w stanie dogonić Leona Madsena i musieli zadowolić się srebrnym medalem.

Długo w czołówce utrzymywali się żużlowcy Betardu Sparty Wrocław, ale w 17. wyścigu Maciej Janowski i Artiom Łaguta gładko przegrali z Motorem i pozostała im już tylko walka o brązowy medal.

Motor triumfował w MPPK po raz trzeci z rzędu. Dwa lata temu wygrał właśnie w stolicy Wielkopolski, a przed rokiem w Rzeszowie. Niedzielne zawody były 51. edycją żużlowych zmagań par w Polsce. W klasyfikacji medalowej liderem jest Polonia Bydgoszcz, która zdobyła 19 medali, w tym 11 złotych sześć srebrnych i dwa brązowe.

Od kilku lat w MPPK nie rozgrywa się eliminacji, ale od razu finał. Występują w nim cztery najlepsze drużyny z ostatniego sezonu ekstraligi plus zespół, który najwyżej uplasował się w ubiegłorocznym finale MMPK, a nie znalazł się w czwórce ekstraligi – z tego zapisu skorzystała leszczyńska Unia. Stawkę uzupełnili mistrz pierwszej ligi NovyHotel Falubaz Zielona Góra oraz gospodarz turnieju Ates Energy Group PSŻ Poznań. Kluby mogą też wystawić w turnieju po jednym zagranicznym żużlowcu, wcześniej o medale rywalizowano wyłącznie w krajowych składach.

Wyniki MPPK:

1. Orlen Oil Motor Lublin 25 pkt

Bartosz Zmarzlik 18, Dominik Kubera 6, Jack Holder 1

2. Apator Toruń 23

Robert Lambert 11, Patryk Dudek 8, Emil Sajfutdinow 4

3. Betard Sparta Wrocław 22

Maciej Janowski 9, Daniel Bewley 8, Artiom Łaguta 5

4. Tauron Włókniarz Częstochowa 17

Leon Madsen 10, Kacper Woryna 7, Maksym Drabik ns

5. Fogo Unia Leszno 17

Andrzej Lebiediew 9, Bartosz Smektała 6, Grzegorz Zengota 2

6. Ates Energy Group PSŻ Poznań 12

Aleksandr Łoktajew 9, Szymon Szlauderbach 2, Mateusz Dul 1

7. NovyHotel Falubaz Zielona Góra 10

Jarosław Hampel 7, Przemysław Pawlicki 2, Rasmus Jensen 1

Polsat Sport