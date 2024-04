Po czterech latach do Superligi wraca faza play-off, która wyłoni mistrza Polski. A to oznacza, że dla grającej zaledwie od dwóch lat Ostrovii, będzie to historyczny występ w najważniejszej części rozgrywek. Zespół z Wielkopolski w ćwierćfinale zmierzy się z Orlen Wisłą Płock, czyli aktualnym wicemistrzem kraju. Relacja live i wynik na żywo meczu ARGED Rebud Ostrovia Ostrów Wielkopolski - Orlen Wisła Płock na Polsatsport.pl