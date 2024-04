Lech po dobrym początku drugiej części sezonu, mocno wyhamował. W ostatnich pięciu meczach zdobył sześć punktów i strzelił tylko dwa gole. Poznaniacy do prowadzącej Jagiellonii Białystok tracą już sześć punktów.

W mediach społecznościowych pojawiły się informacje o złej atmosferze w szatni "Kolejorza", a szkoleniowiec miał wyzywać piłkarzy od baranów. Rumak w stanowczy sposób odniósł się do tych oskarżeń.

- Z reguły, jak zespół nie wygrywa, to szuka się zaczepek. I najczęściej zaczepia się o dwie rzeczy – przygotowanie fizyczne i niesnaski w szatni. O te niesnaski to najlepiej proszę zapytać piłkarzy, bo to jest śmieszne i kłamliwe, co się pojawia w internecie. I jeszcze ktoś w moje usta wrzuca niecenzuralne słowa, a ja nawet nie pamiętam, jak jest baran po angielsku - mówił opiekun Lecha na konferencji prasowej.

- Zawodnicy mi mówią, żebym się tym nie przejmował, bo prawda jest taka, że jak wygramy dwa mecze to ci, którzy te rzeczy pisali, schowają się i znów będą czekać na swój moment. Presja jest może większa, ale atmosfera w szatni jest taka, jak przed rozpoczęciem rundy – dodał.

Sam szkoleniowiec jest świadom mankamentów gry swojego zespołu. Jak zaznaczył, mimo że jego zespół stwarza coraz więcej sytuacji, strzela za mało goli.

- Musimy zdecydowanie więcej dać w ofensywie. Patrząc na liczbę strzałów, sytuacji tworzymy więcej i na pewno zrobiliśmy progres. Jest coraz więcej rywalizacji w formacji ofensywnej i w tym upatruje nadziei. Afonso Sousa jest już gotowy do gry, wrócił Mikael Ishak, a to jest postać wyjątkowa dla drużyny. I widzę, że drużyna przy nim też inaczej funkcjonuje i zmienia swoje oblicze - wyjaśnił.

Rumak nie ukrywa, że problemy kadrowe to też jeden z elementów, które mają wpływ na grę zespołu. Jak przyznał, nie ma tygodnia, żeby się nie działo coś niepokojącego.

- Nie przypominam sobie żebym w innych klubach miał podobną sytuację. Wczoraj o godz. 19 zadzwonił do mnie szef sztabu medycznego i zastanawiałem się, czy odebrać. Bo raczej nie dzwonił po to, żeby powiedzieć mi coś optymistycznego. Nie zdradzę, o jakiego piłkarza tym razem chodzi. Myślę, że żaden z zespołów, który jest przed nami, gdyby miał osiem kontuzji, nie byłby w stanie normalnie funkcjonować. Przez cały trenujemy, szukamy optymalnego ustawienia, a dzień przed meczem nam ktoś "wypada" ze składu. Ale muszę sobie z tym poradzić. W Mielcu mieliśmy mocną "ławkę", ale było na niej tylko pięciu zawodników z pola. Po prostu nie było więcej piłkarzy – zaznaczył.

Poznaniacy w najbliższej kolejce zmierzą się z Pogonią Szczecin, z którą w tym sezonie już dwukrotnie przegrali – 0:5 w rundzie jesiennej i nieco ponad miesiąc temu 0:1 u siebie w ćwierćfinale Pucharu Polski.

- Na pewno to bardzo istotny mecz, ale jak życie pokazuje, każde kolejne spotkanie jest niezwykle ważne. Po Pucharze Polski była w nas taka sportowa złość, że straciliśmy gola w 119 minucie i nie było już czasu na odpowiedź. Piłkarze też pamiętają tę porażkę 0:5 w Szczecinie i jest w nich taka chęć rewanżu – przyznał Rumak.

Szczecinianie w środę pokonali po dogrywce Jagiellonię Białystok 2:1 i awansowali do finału Pucharu Polski. Rumak nie ukrywa, że 120 minut intensywnej gry mogło zostawić ślad w dyspozycji rywala.

- Na pewno to spotkanie ma znaczenie, choćby w kontekście, jakim składem zagra przeciwnik. Możemy założyć, że rozpocznie mecz w najsilniejszym zestawieniu, ale mogą być też rotacje, a tego nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Pogoń jest w finale Pucharu Polski, a więc pod kątem mentalnym to im tylko dodaje pewności siebie - podsumował szkoleniowiec poznaniaków.

Relacja live i wynik na żywo z meczu Lech Poznań - Pogoń Szczecin na Polsatsport.pl. Początek spotkania o 15:00.

PAP