PKO BP Ekstraklasa: Legia Warszawa - Jagiellonia Białystok. Relacja live i wynik na żywo

To jedno z najciekawiej zapowiadających się meczów tej serii gier. Legia po kilku nieudanych starciach, wygrała w dwóch poprzednich i wciąż aspiruje do walki o ligowe podium. Warszawianie zajmują piąte miejsce ze stratą punktu do trzeciego Rakowa Częstochowa, ale już do wicelidera Śląska Wrocław tracą sześć, natomiast do liderującej Jagiellonii - siedem "oczek".

ZOBACZ TAKŻE: Szantaż i histeryzowanie czy sprawa słusznej wagi? "Pamiętam, jak szlochał..."

Dla "Wojskowych" niedzielna potyczka to zatem doskonała okazja, aby zmniejszyć dystans do białostocczan i cały czas pozostać w grze o mistrzostwo kraju. Łatwo jednak nie będzie, bo Jagiellonia wygrała w trzech ostatnich meczach ligowych, aczkolwiek kilka dni temu przegrała w półfinale Fortuna Pucharu Polski w Szczecinie z Pogonią.

W rundzie jesiennej Jagiellonia wygrała u siebie z Legią 2:0.

Relacja live i wynik na żywo meczu Legia Warszawa - Jagiellonia Białystok od godz. 17:30 na Polsatsport.pl.