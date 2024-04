Hubert Hurkacz - Jack Draper to mecz I rundy turnieju ATP w Monte Carlo. Kiedy jest mecz Hurkacz - Draper? O której godzinie?

Hurkacz przystąpi do turnieju po pierwszym zwycięstwie "na mączce". W ubiegłym tygodniu sięgnął po triumf w Estoril, ogrywając w finale Pedro Martineza. Teraz czas na kolejne wyzwania, bo obsada w Monte Carlo jest znacznie silniejsza.

Polak jest rozstawiony z "10" i zmierzy się z Jackiem Draperem. Będzie to ich czwarte starcie - dwa z nich wygrał Hurkacz, ale ostatnio lepszy był Anglik, który okazał się lepszy podczas US Open. Z kolei ich jedyny pojedynek "na mączce" zakończył się triumfem wrocławianina (2:1). Było to w zeszłym roku w... Monte Carlo.

Hubert Hurkacz - Jack Draper: Kiedy jest mecz? O której godzinie?

Kiedy jest mecz Hurkacz - Draper? To pytanie zadają sobie fani tenisa. Godzina meczu Hurkacza została już ogłoszona. Starcie polsko-angielskie odbędzie się we wtorek 9 kwietnia nie przed 12:30. Zawodnicy wyjdą na kort po zakończeniu spotkania Sebastian Korda - Alejandro Davidovich Fokina.

