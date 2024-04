Ten mecz nie będzie miał wielkiego ładunku emocjonalnego, bowiem sytuacja obu zespołów nie ulegnie zmianie. Gospodarze tak czy siak pożegnają się z najwyższą klasą rozgrywkową, a lubinianie pozostaną w niej.

Mimo, że Radom zaczął radzić sobie zdecydowanie lepiej, gdy stery w zespole objął Waldo Kantor, to straty z początku sezonu okazały się zbyt duże do odrobienia. Goście wciąż mają szansę na zajęcie 12. miejsca, ale to jedynie pocieszenie po kiepskim sezonie.

Relacja live i wynik spotkania Enea Czarni Radom - KGHM Cuprum Lubin na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.