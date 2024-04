W tej parze więcej do ugrania będzie miał zespół gości. Bogdanka może jeszcze poprawić swoją pozycję w ligowej tabeli, a co za tym idzie - zagrać z teoretycznie słabszym rywalem. Póki co czeka ich rywalizacja z Projektem Warszawa. W przypadku zwycięstwa zagrają z Resovią.

GKS jest pewny utrzymania w PlusLidze. Po 29 meczach zgromadził 24 punkty i uplasował się na 14. miejscu w PlusLidze. Pewni spadku do Tauron 1 Ligi są za siatkarze Enea Czarnych Radom. Oni zdobyli jedynie 20 "oczek".

Relacja live i wynik spotkania GKS Katowice - Bogdanka LUK Lublin na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.