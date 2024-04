Real Madryt - Manchester City to jeden z hitów ćwierćfinałowych meczów Ligi Mistrzów! Kto wypracuje zaliczkę przed rewanżem? Relacja live i wynik na żywo z meczu Real Madryt - Manchester City na Polsatsport.pl.

W rozgrywkach 2021/22 w półfinale "The Citizens" zwyciężyli u siebie 4:3, a w rewanżu prowadzili 1:0, ale w 90. minucie i doliczonym czasie stracili dwa gole i ostatecznie przegrali po dogrywce 1:3. W finale madrytczycy wygrali z Liverpoolem 1:0 i triumfowali w Champions League po raz ósmy, a wliczając też Puchar Europy - czternasty.

Rok później angielski klub, prowadzony przez Hiszpana Josepa Guardiolę, "odkuł się" w tej samej fazie. Na Santiago Bernabeu wywalczył remis 1:1, a w rewanżu zwyciężył niespodziewanie wysoko 4:0. W finale pokonał później Inter Mediolan 1:0 i zatriumfował w LM po raz pierwszy w historii.

"To już powoli zaczyna być tradycją. Trzy lata z rzędu mecze z królami tych rozgrywek... To zawsze trudne zadanie. To wyjątkowy klub, który dzięki doświadczeniu z poprzednich lat panuje nad prawie wszystkim" - powiedział Guardiola, cytowany w serwisie uefa.com.

Katalończyk wyróżnił Anglika Jude'a Bellinghama, który dołączył do ekipy rywali z Borussii Dortmund latem ubiegłego roku i obecnie z 16 golami jest współliderem klasyfikacji strzelców hiszpańskiej ekstraklasy.

"Jego wpływ jest ogromny. Real stał się zupełnie inną drużyną niż w poprzednim sezonie i to oczywiste, że to pod jego wpływem. Musimy odkryć, co takiego robi, że ma taką kontrolę" - mówił Guardiola.

Z kolei zdaniem włoskiego szkoleniowca Realu Carlo Ancelottiego, który we wtorek po raz 200. wystąpi w roli trenera w Lidze Mistrzów, Manchester City to obecnie prawdopodobnie najlepszy zespół w Europie.

"Będzie trudno, ale jeśli chcesz być mistrzem, musisz wyeliminować City. To będzie świetny ćwierćfinał, podejdziemy do niego z pewnością siebie" - zapewnił.

Manchester City jest niepokonany w ostatnich 25 meczach - od 6 grudnia ubiegłego roku, kiedy uległ Aston Villi 0:1 w Birmingham. Seria "Królewskich" jest nieco mniej imponująca - ostatnią porażkę ponieśli 18 stycznia w 1/8 finału Pucharu Hiszpanii z lokalnym rywalem Atletico 2:4 po dogrywce. Od tego czasu odnotowali dziewięć zwycięstw i cztery remisy.

