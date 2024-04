Wiemy, kto zajął 9. miejsce w siatkarskiej Tauron Lidze

W pierwszym spotkaniu, rozegranym 25 marca, zdecydowanie lepsze okazały się siatkarki z Mielca. Wrocławianki zdołały wyszarpać tylko jednego seta. To oznaczyło, że potrzebowały już tylko dwóch setów, by zapewnić sobie dziewiątą pozycję. I zrobiły to.

ZOBACZ TAKŻE: Przyszły trener PGE GiEK Skry Bełchatów ogłosił skład! Szykuje się walka o medale?

Początek był bardzo zacięty i zapowiadał dobry mecz. Jednak przy stanie 13:12 gra gospodyń zupełnie się posypała. Straciły siedem punktów z rzędu i ich sytuacja w premierowej odsłonie stała się bardzo trudna. Wrocławianki rzuciły się do odrabiania strat, ale mielczanki wysoko postawiły poprzeczkę i nie popełniały zbyt wiele błędów. Zbudowana przewaga okazała się wystarczająca i po chwili zespołowi prowadzonemu przez Mateusza Grabdę brakowało już tylko seta do wywalczenia dziewiątego miejsca.

W drugiej partii ekipa gości znów starała się odskoczyć, jednak tym razem ich próby zostały zduszone w zarodku. Wrocławianki nie pozwoliły im oddalić się bardziej niż na dwa "oczka", a później same przejęły kontrolę w tym secie. Cztery punkty zdobyte w serii dały im spokój psychiczny, a dobra gra zapewniła zwycięstwo w tej partii.

Trzecią, niezwykle istotną pod względem psychologicznym, lepiej otworzyły niesione zwycięstwem siatkarki z Wrocławia. Już w pierwszych minutach wypracowały 3-4 punktową przewagę. Tym razem jednak przeciwniczki zawczasu wzięły się za odrabianie strat. Przy stanie 20:20 rozpoczęła się wojna nerwów. Zwycięsko wyszły z niej mielczanki, choć gra musiała toczyć się na przewagi.

Spotkanie zakończyło się zwycięstwem ekipy z Mielca w czterech setach.

KGHM #Volley Wrocław - ITA TOOLS Stal Mielec 1:3 (19:25, 25:20, 24:26, 22:25)