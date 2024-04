Niestety... Polscy siatkarze nie zagrają w Paryżu

Polscy siatkarze rozegrali w Dali kilka zaciętych spotkań, nie zdołali jednak odnieść zwycięstwa. Rozpoczęli turniej od starć z głównymi faworytami kwalifikacji, reprezentacjami Ukrainy, Chorwacji i Chin. Porażki w tych konfrontacjach zamknęły drogę do finału i szansę na awans do igrzysk paraolimpijskich.

– Było to intensywne siedem dni, w ciągu których mierzyliśmy się z jednymi z najlepszych drużyn na świecie. Jechaliśmy tutaj z najniższą pozycją w rankingu i wiedzieliśmy jak ciężko będzie zwyciężać. Liczyliśmy na pewno na więcej, ale nie udało się. Musieliśmy uznać wyższość rywali, choć w kilku meczach trochę napsuliśmy krwi faworytom. Myślę, że ten turniej pokazał nam w jakim miejscu jesteśmy i ile jeszcze brakuje nam do najlepszych. Potraktujemy to jako cenną lekcję i motywację do dalszej pracy. Dziękuję całej drużynie oraz sztabowi za walkę i zaangażowanie na boisku. Teraz pora na krótki odpoczynek, a pod koniec maja czeka nas Golden Nations League w Bośni i Hercegowinie – powiedział kapitan reprezentacji Polski Marcin Polak, cytowany przez stronę pzps.pl.

Szansa na historyczny występ na igrzyskach paraolimpijskich pojawi się więc dopiero za cztery lata, ale przed reprezentacją Polski w siatkówce na siedząco kolejne starty. Za półtora miesiąca w Sarajewie (24–26 maja) zadebiutują w elitarnej Złotej Lidze Narodów (Golden Nations League), w której wystąpi sześć najlepszych reprezentacji Starego Kontynentu, czyli Bośnia i Hercegowina, Niemcy, Ukraina, Polska, Chorwacja oraz Serbia.

Skład reprezentacji Polski na turniej kwalifikacyjny: Dariusz Cegiełka, Tomasz Grell, Dawid Kołodziej, Tomasz Labocha, Marek Libich, Marcin Polak, Piotr Siciński, Karol Szewczyk, Jacek Tomczak, Piotr Truszkowski, Rafał Wojtowicz.

Sztab szkoleniowy: Bożydar Abadżijew (trener główny), Dawid Woźny (asystent trenera), Jakub Czarnowski (fizjoterapeuta).

Wyniki meczów reprezentacji Polski:

2024-04-03: Ukraina – Polska 3:0 (25:13, 26:24, 25:14)

2024-04-04: Polska – Chorwacja 2:3 (25:22, 23:25, 18:25, 25:20, 11:15)

2024-04-05: Chiny – Polska 3:1 (25:23, 24:26, 25:18, 25:20)

2024-04-06: Polska – Kanada 0:3 (15:24, 24:26, 20:25)

2024-04-07: USA – Polska 3:0 (25:19, 25:22, 25:17)

2024-04-08: Polska – Irak 1:3 (16:25, 18:25, 27:25, 19:25)

2024-04-09: Japonia – Polska 3:1 (25:21, 21:25, 25:18, 25:23).

Wyniki meczów finałowych:

2024-04-10: Ukraina – USA 3:0 (25:17, 32:20, 25:18) /siatkarze

2024-04-10: Słowenia – Iran 3:2 (25:13, 11:25, 25:22, 23:25, 15:13) /siatkarki.

W turniejach igrzysk paraolimpijskich Paryż 2024 wystąpią:

Francja, Iran, Brazylia, Kazachstan, Bośnia i Hercegowina, Egipt, Niemcy, Ukraina /siatkarze

Francja, Brazylia, USA, Chiny, Włochy, Rwanda, Kanada, Słowenia /siatkarki.