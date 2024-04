To będzie prawdziwa uczta dla fanów rugby. Od piątku do niedzieli na sportowych antenach Polsatu zobaczymy wszystkie ćwierćfinałowe starcia Investec Champions Cup oraz Challenge Cup. W sumie osiem bitew drużyn naszpikowanych gwiazdami światowego rugby. Kości będą trzeszczały, trybuny kipiały od emocji. Stawka ogromna, bo nie ma rewanżów!

Champions Cup to po prostu rugbowa Liga Mistrzów. Do ćwierćfinałów awansowały trzy angielskie ekipy, jedna irlandzka oraz trzy francuskie oraz jedna… z RPA. Tak to nie pomyłka. Specyfika rugbowych rozgrywek zawodowych jest taka, że w Europie na dziś są dwie wielkie, narodowe ligi – francuska Top 14 oraz angielska Gallagher Premiership. Trzecią ligą skupiającą wielkie zawodowe zespoły jest United Rugby Championship. Kiedyś zwaną ligą celtycką, bo grały w niej ekipy z Irlandii, Walii i Szkocji. Potem doszły dwa zespoły z Włoch, a trzy lata temu najlepsze teamy z RPA, które wycofały się z interkontynentalnej ligi Super Rugby, w której grały ekipy… z Nowej Zelandii, Australii, RPA, a potem też z Argentyny i Japonii.

Pandemia, kłopoty finansowe, koszty lotów sprawiły, że ekipy z RPA poprosiły o udział w rozgrywkach w Europie. Nie wszystkim się to podoba, głośno mówił o tym choćby rok temu gwiazdor francuskiego rugby Antoine Dupont, ale dziś już chyba nikt za bardzo nie narzeka. Udział teamów z RPA, kraju mistrzów świata, na pewno podwyższa poziom rozgrywek. Czy powoduje, że są one czytelniejsze dla kibiców, to już inna sprawa, ale my w Polsce obrażać się na to, że możemy oglądać w akcji większość aktualnych mistrzów świata, nie będziemy.

Do tej pory pokazywaliśmy cztery mecze z każdej kolejki fazy grupowej oraz pierwszej rundy play-off i były to mecze Investec Champions Cup. W ten weekend pierwszy raz w tym sezonie zajrzymy na boiska zespołów, które rywalizują na drugim co do ważności poziomów europejskich pucharów – Challenge Cup.

W piątek zajrzymy do angielskiego Gloucester, gdzie miejscowa drużyna podejmie walijskich Ospreys. Zwłaszcza w walijskiej ekipie jest kilka bardzo znanych zawodników, grających obecnie lub w przeszłości w reprezentacji Walii z Justinem Tipuricem i Geogre’em Northem na czele.

W sobotę pokażemy aż cztery mecze. Zaczniemy we francuskim Clermont-Ferrand, gdzie na każdym skwerze rozmawia się, czuje się i kibicuje rugby. Gospodarze to m.in. trzykrotni zdobywcy Challenge Cup, dwukrotni mistrzowie Francji, a w ich składzie gra m.in. mający polskie korzenie, były reprezentant Francji Paul Jędrasiak. Rywale z Ulsteru mają w składzie m.in. mistrza świata z RPA, filara, w którego żyłach płynie wielkopolska krew, słynnego „rudzielca” Stevena Kitshoffa, a także kilku byłych i aktualnych reprezentantów Irlandii, czyli najlepszej europejskiej reprezentacji rugby.

Kolejne mecze to już prawdziwe hity. W Bordo zobaczymy francusko – angielskie derby. W ekipie gospodarzy gra m.in. jeden z najskuteczniejszych obecnie zawodników na świecie, reprezentant Francji Damian Penaud, który w 1/8 finału poprowadził swą drużynę do miażdżącego zwycięstwa nad słynnymi, naszpikowanymi gwiazdami, angielskimi Saracenami. Bordeaux zdobyło aż sześć przyłożeń w tym spotkaniu i na pewno będzie chciało pokonać również inną, słynną angielską drużynę – londyńskich Arlekinów. Ten mecz warto obejrzeć choćby ze względu na jednego z najbardziej obecnie charakterystycznych rugbistów na świecie, filara londyńczyków Joe Marlera. Albo dlatego, że to w tej drużynie odbywał był na stażu kandydackim kapitan naszej reprezentacji Piotr Zeszutek i był o włos, by na stałe zostać kolegą Marlera i innych gwiazd angielskiego i światowego rugby.

Meczu Leinster – La Rochelle w zasadzie w ogóle kibicom rugby nie trzeba zapowiadać. To rewanż za dwa ostatnie finały Champions Cup. Aviva Stadium w Dublinie zapewne wypełni się ponad 50 tysiącami widzów. W Leinster – drużynie czterokrotnych, klubowych mistrzów Starego Kontyhnentu gra pewnie 70% reprezentacji Irlandii, a La Rochelle to jedna z najbardziej gwiazdorskich i międzynarodowych drużyn w Europie, w której rządzi od dwóch lat.

Na koniec sobotniej rywalizacji aktualny lider angielskiej Premiership podejmie południowoafrykańskie Byki. Jak napisał to na FB jeden z najlepszych polskich sędziów, a także wytrawny obserwator międzynarodowego rugby Tomasz Jarowicz: „Święci kontra Byki - będzie fajny pojedynek młodych wiązaczy aspirujących do gry w Springboksach (Louw vs Augustus). A jak się doda, że w składzie Bulls jest czterech aktualnych mistrzów świata, a kapitanem angielskich Saints jest 105-krotny reprezentant Anglii Courtney Lawes, nie trzeba już chyba przekonywać, że będzie to prawdziwa, rugbowa uczta.

W niedzielę zaczniemy od starcia Rekinów z RPA ze Szkotami z Edynburga. Sharks mają w składzie czterech mistrzów świata z legendarnym, boiskowym zabijaką Ebenenem Etzebeth’em na czele. Edynburg pół reprezentacji Szkocji.

Włoski Benetton Treviso to z kolei połowa reprezentacji Włoch, która była objawieniem ostatniej edycji Pucharu Sześciu Narodów. Ich rywale to trzecia, najlepsza irlandzka ekipa czyli Connacht, a największą gwiazdą tej drużyny jest super-środkowy tamtejszej reprezentacji, zwycięzca Pucharu Sześciu Narodów Bunde Aki.

Na koniec tego niesamowitego weekendu przeniesiemy się do najbardziej rugbowego miasta w Europie. Tuluza pięć razy cieszyła się ze zdobycia Pucharu Europy. W jej składzie znów błyszczą dwaj filigranowi, jak na rugby, bohaterowie, którzy w każdym kolejnym meczu udowadniają, że w rugby mięśnie są ważne, ale dużo ważniejsza jest głowa i serce. Mowa oczywiście o parze łączników. Mierzący 174 cm wzrostu Antoine Dupont oraz mający wprawdzie 184 cm Romain Ntamack są w stanie rozmontować każdą obronę na świecie. Czy zatrzymają ich Exeter Chiefs z reprezentantami Anglii, Walii, Szkocji i Gruzji w składzie? Zapraszamy na nasze transmisje. Ich plan poniżej.

Piątek 12.04

Challenge Cup ¼ finału

Godz. 21.00 GLOUCESTER – OSPREYS – Polsat Sport Fight

Sobota 13.04

Challenge Cup ¼ finału

Godz. 13.30 CLERMONT – ULSTER - Polsat Sport News

Champions Cup ¼ finału

Godz. 16:00 BORDEAUX-BÈGLES – HARLEQUINS – Polsat Sport Fight

Godz. 18:30 LEINSTER - LA ROCHELLE – Polsat Sport Fight Godz. 21:00 NORTHAMPTON – BULLS – Polsat Sport Fight

Niedziela 14.04

Challenge Cup ¼ finału

Godz. 9.30 SHARKS – EDINBURGH – Polsat Sport News (premiera)

Godz. 13.30 BENETTON TREVISO – CONNACHT – Polsat Sport Fight Champions Cup ¼ finału

Godz. 16:00 STADE TOULOUSAIN - EXETER CHIEFS – Polsat Sport Fight