Turniej finałowy Ligi Narodów i Projekt Warszawa z wyróżnieniami na SportBiz Awards

SportBiz Summit ma na celu między innymi zintegrowanie międzynarodowych środowisk biznesowo-sportowych, wymianę doświadczeń i umożliwienie poszczególnym podmiotom zdobycia kontaktów i know how w branży.

- Staramy się połączyć dwa światy, co nigdy nie jest proste, ale udawało nam się to do tej pory i mam nadzieję, że teraz będzie tak samo - mówił w trakcie pierwszej części wydarzenia Patryk Roszkowiak, organizator SportBiz Summit 2024.

Całość zwieńczyła XX Gala SportBiz Awards, podczas której rozdano jedyne międzynarodowe wyróżnienia w polskim biznesie sportowym za ubiegły rok. Kapituła wybrała najlepszych aż w dwunastu kategoriach, a wśród docenionych nie mogło zabraknąć przedstawicieli środowiska siatkarskiego. Projekt Warszawa został wyróżniony w kategorii Nowa Jakość Promocji Siatkówki w Polsce.

- To ciężka praca, mimo że jest to nasza pasja. Marketing sportowy to jednak fajny kawałek chleba, na który pracuje sztab ludzi: od wolontariuszy, którzy pomagają przy meczach, po fotografów i operatorów kamer. Ta nagroda to nie tylko docenienie wysiłku tych osób, ale i motywacja do dalszego działania - powiedział Piotr Iwańczyk, PR Manager Projektu.

Transmitowany na sportowych antenach Polsatu turniej finałowy Ligi Narodów siatkarzy uhonorowano natomiast w kategorii Wydarzenie Sportowe.

- Może się wydawać, że organizacja tego typu wydarzeń to pewnego rodzaju standard, ale my nie popadamy w rutynę, staramy się zawsze kreować nowe rozwiązania, by uatrakcyjnić widowisko zarówno dla tych kibiców, którzy są w halach, jak i telewidzów. A tutaj ogromne wsparcie otrzymujemy od Telewizji Polsat, która w pewien sposób cały czas inspiruje nas do tego, aby widowiska, oprócz tego, co dzieje się na boisku, były atrakcyjne także w przekazie pozasportowym - powiedział Janusz Uznański, dyrektor operacyjny PZPS.

Jedno z wyróżnień trafiło również do Igi Świątek, którą nagrodzono w kategorii Sport Kobiet.