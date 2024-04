Z PlusLigi do Włoch? Doświadczony siatkarz ma wrócić w rodzinne strony

Włoski zawodnik GKS-u Katowice Davide Saitta w przyszłym sezonie wróci w rodzinne strony i będzie grał dla Saturnii Aci Castello - podaje serwis iVolleymagazine.it. Klub z Sycylii trwające rozgrywki Serie A1 zakończył na ostatnim miejscu i spadł do drugiej ligi, jednak obecnie buduje bardzo solidny zespół, by jak najszybciej wrócić do elity.