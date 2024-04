Trzeci w tabeli "Kolejorz" do lidera Jagiellonii Białystok traci cztery punkty, a do wicelidera – wrocławskiego Śląska – dwa. W walce o tytuł lechitom może pomóc terminarz – w drugiej części rundy wiosennej czekają ich spotkania niemal wyłącznie z drużynami z dolnej połówki tabeli. W sobotę zmierzą się w Krakowie z beniaminkiem Puszczą Niepołomice.

"Jeden z moich asystentów w sztabie powiedział, że jest to taki mecz-pułapka. Nie możemy się wciągnąć w to, co lubi rywal grać. Puszcza uwielbia, jak piłka jest wysoko, jak trzeba walczyć o drugą piłkę, gdy są faule, auty, sytuacje stykowe. Bardzo często wymuszają te faule na połowie przeciwnika" – mówił Rumak na konferencji prasowej.

Szkoleniowiec dodał, że jego podopieczni muszą szczególnie zwrócić uwagę na wyrzuty z autów.

"Jest to zespół, który gra powtarzalnie. Bardzo mocne stałe fragmenty gry, wyrzuty z autów, po których Puszcza strzeliła siedem bramek. To nie są jakieś ustalone rozegrania, schematy. Po prostu piłka spada w polu karnym i zaczyna być niebezpiecznie. A najtrudniej jest zapanować nad chaosem" – stwierdził.

Poznaniacy w ostatniej kolejce nie zachwycili swoją grą, ale wygrali niezwykle istotny dla układu tabeli pojedynek z Pogonią Szczecin 1:0. Rumak nie ukrywa, że to wyszarpane zwycięstwo może tylko pomóc jego drużynie.

"Ten mecz był wielkim ciężarem emocjonalnym dla mojego zespołu, co było widać, jak zespół funkcjonował przed zdobyciem bramki a po strzeleniu gola. To pokazuje, jak duże znaczenie w piłce ma głowa. To spotkanie wlało dużo pewności siebie i optymizmu do serc piłkarzy przed spotkaniem z Puszczą" – zaznaczył.

Rumak nie ukrywa, że poprawiła się sytuacja kadrowa drużyny. Dołączył Filip Marchwiński, którego przed tygodniem zmogła choroba. Z kolei irański pomocnik Ali Golizadeh miał w tygodniu przeprowadzony zabieg kolana, a obrońca Filip Dagerstal powoli wraca do pełnych obciążeń. Mało prawdopodobny jest jednak występ tych piłkarzy w obecnym sezonie.

"Chyba pierwszy raz w tej rundzie żaden z zawodników, którzy rozpoczęli przygotowania do kolejnego meczu ligowego, nie +wypadł+ ze składu. To jest może dobry moment sezonu, by uzyskać stabilność, szczególnie jeśli chodzi o formację ofensywną. Jeśli nie ma nowych kontuzji, to trzeba zacząć walczyć o tę stabilność" – podsumował szkoleniowiec.

Relacja live i wynik na żywo meczu Puszcza Niepołomice - Lech Poznań od godziny 17.30 na Polsatsport.pl.

BS, PAP