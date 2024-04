Po ostatnim zwycięskim meczu ze Stalą Mielec (1:0) w Koronie wyraźnie poprawiły się nastroje. Kielczanie opuścili strefę spadkową, ale nad Puszczą Niepołomice mają tylko punkt przewagi.

„Po spotkaniu ze Stalą czujemy się lepiej. Bardzo potrzebowaliśmy tych trzech punktów. Cieszymy się, że w końcu zdobyliśmy je przed naszymi kibicami. Teraz przygotowujemy się do następnego meczu w dobrych, pozytywnych nastrojach” – nie ukrywał Szykawka.

„Ostatni mecz ze Stalą wlał w nas pozytywną energię. Nie mamy jednak oddechu. Wszystko zależy od nas, czy będziemy go w stanie złapać. Przed nami bardzo ciężka robota. Trzeba się mocno spiąć, aby pozostać w ekstraklasie. Każdy zespół będzie jeszcze punktował. Po seriach słabszych meczów, zwycięstwo zawsze buduje. Teraz musimy być sobą i realizować to, co sobie nakreślamy. W ostatnim spotkaniu trochę cierpieliśmy. To może się powtórzyć w piątek, jeśli tylko wygramy” – dodał Kamil Kuzera, trener Korony.

Dla obu drużyn piątkowe starcie ma duże znaczenie. Warta wyprzedza kielecką drużynę tylko o jeden punkt.

„Warta ostatnio zmienia ustawienie. To można było dostrzec już podczas spotkania z Zagłębiem Lubin. Jesteśmy gotowi na trzy warianty. To będzie bardzo ciężkie spotkanie. Myślę, że trudno będzie w nim uwypuklić typowo piłkarskie rzeczy. Mamy przygotowane swoje rzeczy, zobaczymy, jak zareaguje na nie przeciwnik”– mówił szkoleniowiec, który ma przed meczem z poznańskim zespołem spory ból głowy z zestawieniem pierwszej jedenastki. Za kartki nie zagrają Yoav Hofmeister, Jacek Podgórski i Bartosz Kwiecień. Niepewny jest też występ Miłosza Trojaka. Są jednak i dobre wiadomości. W kadrze na mecz z Wartą znajdą się już Piotr Malarczyk i Mariusz Fornalczyk.

Kwiecień może być decydujący dla losów kieleckiej drużyny, która w kilku następnych meczach zagra z zespołami również niepewnymi ligowego bytu.

„Przed nami takie spotkania, które ważą więcej niż trzy punkty, bo gramy z bezpośrednimi rywalami w tabeli. Wiemy, że na zwycięstwa musimy ciężko zapracować. Żaden z tych meczów nie będzie dla nas łatwy" – nie ukrywał białoruski napastnik.

BS, PAP