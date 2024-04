Ważą się losy awansu Polek do Paryża! Decydujący mecz z gospodarzami

W meczu z Egiptem najwięcej punktów - siedem - dla biało-czerwonych zdobyła naturalizowana w 2018 roku Marissa Kastanek, która debiutuje w reprezentacji 3x3. 33-letnia Amerykanka występująca w kadrze w tradycyjnej odmianie koszykówki trafiła m.in. dwa razy z dystansu, czyli za dwa punkty.

Najbardziej doświadczona, 34-letnia Klaudia Sosnowska, w reprezentacji 3x3 od 2019 r., zdobyła sześć "oczek" i miała cztery zbiórki, natomiast inna debiutantka w seniorskiej kadrze - Aleksandra Zięmborska - dodał pięć punktów.

To właśnie wicemistrzyni globu do lat 23 uzyskała ostatni punkt dla Polek, które spotkanie zakończyły cztery minuty przed regulaminowymi 10, gdyż gra się do uzyskania 21 pkt lub do końca czasu.

W drugim spotkaniu z Węgierkami Polki od początku miały kłopoty, szczególnie z zatrzymaniem w ataku Fanni Szabo, która zdobyła sześć punktów. Pod koszem aż 11 piłek zebrała wysoka (193 cm), naturalizowana Amerykanka o haitańskich korzeniach Beatrice Mompremier.

Po cztery punkty dla Polski zdobyły Kastanek, Sosnowska i Aldona Morawiec.

Węgierki wygrały w piątek dwa mecze i prowadzą w tabeli grupy A.

W sobotę biało-czerwone zmierzą się z gospodarzem - Hongkongiem (godz. 14).

Poza czteroosobowym składem desygnowanym do walki o bilety do Paryża przez trenerkę Edytę Koryznę, która w 2000 roku uczestniczyła w igrzyskach w Sydney w klasycznej koszykówce, pozostały przebywające z drużyną w Azji: Anna Pawłowska i Weronika Telenga.

Turniej w Hongkongu jest pierwszą szansą Polek na awans do tegorocznych igrzysk. Kwalifikację uzyska tylko najlepsza z ośmiu drużyn.

Gdyby biało-czerwonym nie powiodło się w Azji, to kolejną możliwością będzie impreza w Debreczynie (16-19 maja). Tam bilety do Paryża zdobędą trzy reprezentacje. Na Węgrzech w kwalifikacjach zagra też męska reprezentacja Polski.

Koryzna objęła reprezentację seniorek w grudniu. Wcześniej pracowała z drużyną do lat 23, z którą zdobyła wicemistrzostwo świata w październiku w Lublinie. Polki zajmują 11. miejsce w rankingu FIBA.

Koszykówka 3x3 zadebiutowała na igrzyskach w Tokio, gdzie wystąpili biało-czerwoni; zajęli siódmą lokatę w stawce ośmiu zespołów. Złoto zdobyły ekipy Amerykanek i Łotyszy.

W Paryżu także rywalizować będzie po osiem zespołów kobiet i mężczyzn. Znanych jest już po trzech uczestników, którzy awansowali na podstawie światowego rankingu. Wśród kobiet to: Chinki, Francuzki i Amerykanki

PI, PAP