Katowiczanie są ostatnio w wyśmienitej formie. Wystarczy wspomnieć, że podopieczni Rafała Góraka nie zaznali smaku porażki od 24 lutego. Od tamtej pory odnieśli sześć zwycięstw, w których strzelili 17 goli i stracili tylko jednego. W ostatniej kolejce "GieKSa" gościła u siebie Lechię Gdańsk. Losy spotkania zostały przesądzone w doliczonym czasie drugiej połowy. Jedyną bramkę w meczu zdobył wtedy Arkadiusz Jędrych. Warto dodać, że przez ostatni kwadrans gospodarze grali w osłabieniu po czerwonej kartce dla Martena Kuuska.

Natomiast dyspozycja Odry w ostatnim czasie pozostawia do życzenia. W ostatnich pięciu meczach opolanie zapisali na swoim koncie dwie porażki i trzy remisy. Te wyniki sprawiły, że podopieczni Adama Noconia oddalili się od gry w barażach o awans. Obecnie do szóstego miejsca tracą cztery, a do trzeciego GKS osiem punktów.

Relacja live i wynik na żywo meczu GKS Katowice - Odra Opole na Polsatsport.pl. Początek o 15:00.

