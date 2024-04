W sobotę na ORLEN Stadionie spotkają się dwie Wisły, płocka i krakowska. Obie drużyny sąsiadują w tabeli, mają tyle samo punktów. „Trudno wskazać faworyta. My mamy swój plan na to spotkanie i zamierzamy go zrealizować” - powiedział PAP trener Wisły Płock Dariusz Żuraw. Relacja live i wynik na żywo meczu Wisła Płock - Wisła Kraków na Polsatsport.pl.

Wiślackie derby zawsze podnoszą ciśnienie u kibiców. Tak było w ekstraklasie, tak jest teraz, w 1.lidze. Po 26. kolejkach obie drużyny mają tyle samo, po 41 zdobytych punktów, każda wygrywała 11 razy, zanotowała 8 remisów i 7 porażek.

ZOBACZ TAKŻE: Fortuna 1 Liga: Wyniki i skróty meczów 27. kolejki

Biorąc pod uwagę zdobyte punkty, to raczej faworytem jest Wisła Płock, grająca przed własną publicznością. „Nafciarze” u siebie odnieśli 9 zwycięstw, zanotowali jeden remis i tylko trzykrotnie schodzili z murawy pokonani. Wisła Kraków na wyjeździe po cztery razy: zwyciężyła, remisowała i przegrała. Derby w Krakowie zakończyły się bezbramkowym remisem.

Zwycięzca meczu w Płocku ma szanse na wejście do szóstki drużyn, z których dwie bezpośrednio awansują do ekstraklasy, a cztery pozostałe powalczą o ostatnie miejsce w najwyższej klasie rozgrywkowej.

Do końca rozgrywek zostało 8 kolejek, cztery mecze Wisła Płock zagra u siebie, cztery na wyjeździe. Za sobą ma mecz 26. serii, wygrany na wyjeździe, z zerem na koncie rywala. Ostatni raz taka sytuacja miała miejsce w 19. kolejce, po spotkaniu wygranym 2:0 z Zagłębiem Sosnowiec, ale na swoim stadionie.

Trener Wisły Płock Dariusz Żuraw zapewnia, że jego drużyna nadal ma realne szanse na dobry wynik po 34. kolejce. „Jest sporo zespołów zainteresowanych walką o ekstraklasę. My chcemy się dobrze przygotować do każdego pojedynku, by zdobywać komplet punktów i awansować, nie tylko do szóstki, ale na wyższe miejsce w tabeli” - zapewnia.

W sobotę na Wisła Płock podejmie swoją imienniczkę z Krakowa. „W środę przeanalizowaliśmy z zawodnikami, kto może zagrać, a kto nie wystąpi w meczu i kto nieobecnych może zastąpić. Patrząc na tabelę trudno wskazać faworyta. My mamy swój plan na to spotkanie i zamierzamy go zrealizować” - zapowiada szkoleniowiec, który nie chciał zdradzać szczegółów.

W 26. ligowej kolejce Biała Gwiazda przegrała przed swoją publicznością 1:3 z Motorem Lublin, ale awansowała do finału Pucharu Polski, pokonując wcześniej Widzew Łódź, a w półfinale Piasta Gliwice.

„Nafciarze” w 26. kolejce pokonali na wyjeździe wyżej notowany w tabeli GKS Tychy, ale tydzień wcześniej, u siebie przegrali z 1:2 z walczącą wtedy o utrzymanie Stalą Rzeszów.

„Oczywiście wiemy, że rywal jest osłabiony, ale nie oszukujmy się, to jest zespół typowany jako kandydat do bezpośredniego awansu. To, że brakuje w składzie kilku zawodników, absolutnie nie znaczy, że będą słabszym zespołem. W naszej drużynie nie zagra tylko Jorge Jimenez, który przed meczem w Tychach zgłosił problem mięśniowy. Wszyscy pozostali zawodnicy są do mojej dyspozycji” - zdradza trener Żuraw.

Relacja live i wynik na żywo meczu Wisła Płock - Wisła Kraków na Polsatsport.pl. Początek o 17:30.

PAP