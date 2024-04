Widzew w ośmiu rozegranych w tym roku meczach zdobył 16 punktów. Wygrał pięć z nich, jeden zremisował i dwa razy przegrał. Dzięki dobrej postawie, łodzianie, którzy w zimowej przerwie nie byli pewni pozostania w lidze, obecnie zajmują 8. miejsce w tabeli i w sobotę będą walczyć o odniesienie trzeciego zwycięstwa z rzędu.

Nic dziwnego, że nastroje w klubie z al. Piłsudskiego są dobre, choć stara się je tonować szkoleniowiec.

"To bardziej pozorny komfort. Komfort dlatego, że wspinamy się po szczebelkach tabeli, a pozorny, bo może uśpić naszą czujność. Wymagamy od siebie dużo, dążymy do wygrywania meczów, ale mamy świadomość, że nie wszystkie nasze zwycięstwa były przekonujące. Zrobiliśmy jednak wiele, żeby zdobyć trzy punkty, dlatego ważne jest wykorzystanie momentu i utrzymanie wiatru w żaglach jak najdłużej" – tłumaczył Myśliwiec.

Sobotnia konfrontacja łodzian w Mielcu zapowiada się bardzo ciekawie, bo Stal w tym roku zdobyła tylko punkt mniej od Widzewa i zajmuje 9. miejsce w tabeli. W poprzedni weekend piłkarze trenera Kamila Kieresia przegrali jednak w Kielcach z walczącą o utrzymanie się Koroną (0:1), a wcześniej bezbrakowo zremisowali z Lechem Poznań i Zagłębiem Lubin.

"Mimo dużej liczby punktów w tym roku można odnieść wrażenie, że trener i zawodnicy Stali nie są zadowoleni ze swojej postawy w ostatnich meczach. Na pewno trzeba docenić rywala za dorobek, ale my mamy pomysł na to, jak wykorzystać przeciwko niemu konkretne mechanizmy. Spodziewam się wymagającego spotkania, bo zdobyte przez Stal punkty nie są przypadkowe. Trzeba to szanować, bo rywal na pewno ma przeczucie, że szczególnie na własnym boisku może wygrać z każdym" – zaznaczył szkoleniowiec Widzewa.

Choć zespół z Mielca ostatnio ma problem ze zdobywaniem goli, Myśliwiec zwrócił uwagę, że w jego szeregach występuje aktualny wicelider klasyfikacji strzelców Białorusin Ilja Szkurin.

"Szkurin jest mocny, gdy wbiega za linię obrony. Oczywiście nie zamierzamy się cofać, ale musimy wiedzieć, jak zareagować na tak dobrego napastnika. Musimy zabrać Stali piłkę, bo dzięki temu będą mieli mniej okazji, żeby stworzyć okazje po stałych fragmentach. Podopieczni trenera Kieresia mają dobre mechanizmy w kontrach i ataku pozycyjnym, ale patrząc po danych, to najwięcej jakościowych sytuacji kreują po stałych fragmentach. Jesteśmy świadomi, że w tym aspekcie musimy być bardzo czujni. Z drugiej strony ułatwiło mi to decyzję co do zestawienia personalnego" - wyjaśnił.

Widzew w tym sezonie ma sposób na Stal. Jesienią wygrał bowiem w Łodzi 1:0 w meczu ligowym, a następnie w rozegranym w Mielcu spotkaniu Pucharu Polski zwyciężył 2:1. Jak przyznał Myśliwiec, oba pomysły taktyczne przygotowane przez sztab szkoleniowy na zespół Stali okazały się optymalne. "Chcemy mieć poczucie, że zagramy jeszcze lepszy mecz od dwóch poprzednich ze Stalą" - podkreślił.

Relacja live i wynik na żywo meczu Stal Mielec - Widzew Łódź od godziny 15.00 na Polsatsport.pl.

BS, PAP