Sobotnie zmagania w PlusLidze otworzy drugi ćwierćfinałowy mecz pomiędzy Jastrzębskim Węglem a Indykpolem AZS Olsztyn. Czy jastrzębianie zapewnią sobie awans do półfinału? Relacja live i wynik na żywo meczu Jastrzębski Węgiel - Indykpol AZS Olsztyn na Polsatsport.pl.

Jastrzębianie w pierwszym spotkaniu pokazali, że nie bez powodów zakończyli fazę zasadniczą na pozycji lidera PlusLigi - do pokonania olsztynian potrzebowali tylko trzech partii.

ZOBACZ TAKŻE: Najlepsi w PlusLidze. To oni decydowali w kluczowych momentach

W pierwszym secie o wygranej Jastrzębskiego zadecydowała seria pięciu zdobytych punktów z rzędu, które zmieniły wynik z 18:16 na 23:16, co przesądziło o wygraniu premierowej partii 25:18.

Druga odsłona już od pierwszych piłek była zdominowana przez mistrzów Polski, którzy pierwszą, najwyższą przewagę wywalczyli już przy stanie 11:2 i utrzymali ją do końca (25:16). W ostatnim secie rywalizacja była wyrównana do stanu 11:11, potem jastrzębianie zdobyli cztery punkty z rzędu. Do końca nie stracili tego prowadzenia i zwyciężyli w ostatniej partii 25:19.

Jastrzębski Węgiel - Indykpol AZS Olsztyn. Kiedy mecz? O której godzinie?

Relacja live i wynik na żywo meczu Jastrzębski Węgiel - Indykpol AZS Olsztyn na Polsatsport.pl. Początek o 14:45.