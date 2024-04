Niedzielne zmagania w PlusLidze rozpocznie starcie Projekt Warszawa – Bogdanka LUK Lublin. W pierwszym meczu drużyna ze stolicy wygrała na wyjeździe 3:1. Po dobrym pierwszym secie, lublinianie oddali inicjatywę rywalom i to Projekt przystąpi do rewanżu z solidną zaliczką. Na zwycięzcę tej rywalizacji czeka już Aluron CMC Warta Zawiercie.





Asseco Resovia – Trefl Gdańsk to drugie z ćwierćfinałowych spotkań zaplanowanych na niedzielę. Pierwsze starcie obu ekip dostarczyło sporo emocji. Rzeszowianie wygrali 3:2, ale okupili to zwycięstwo kontuzją czołowego siatkarza – Stephen Boyer nie zagra do końca sezonu. Kto wygra tę rywalizację i uzupełni stawkę półfinalistów?

W cieniu rywalizacji w play-off rozpoczyna się walka o miejsca 9–14. W rywalizacji o 9. miejsce zmierzą się dwaj najwięksi przegrani obecnego sezonu. Mecz Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – PGE GiEK Skra Bełchatów to ligowy klasyk. Która z drużyn wygra pierwsze spotkanie?

Plan niedzielnych meczów PlusLigi. Transmisje TV i stream online:

2024-04-14: Projekt Warszawa – Bogdanka LUK Lublin (niedziela, godzina 14.45; transmisja – Polsat Sport) /ćwierćfinał

2024-04-14: Asseco Resovia – Trefl Gdańsk (niedziela, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport) /ćwierćfinał

2024-04-14: Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – PGE GiEK Skra Bełchatów (niedziela, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport) /mecz o 9. miejsce.