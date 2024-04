Szokujące informacje! Białorusini i Rosjanie z łatwiejszym awansem na igrzyska.

"W ramach systemu kwalifikacji do olimpijskiego turnieju tenisowego postanowienia ITF pozwalają jej członkom złożenie wniosku do olimpijskiego komitetu ITF dotyczącego zwolnienia z minimalnych wymagań dotyczących startów w Pucharze Davisa i Billie Jean King Cup, jeżeli indywidualni zawodnicy ich nie wypełnili. Ponieważ rosyjska i białoruska federacja są zawieszone w członkostwie w ITF, w przypadku tych dwóch krajów doszło do zmiany procesu kwalifikacyjnego" - dowiadujemy się z informacji, którą Międzynarodowa Federacja Tenisowa przekazała Przeglądowi Sportowemu.

ZOBACZ TAKŻE: Przedwczesna radość tenisowej gwiazdy! Takiego zachowania nikt się nie spodziewał (WIDEO)

Zmiana obejmuje rozegranie dwóch meczów międzynarodowych przed IO (w tym raz w 2023 lub 2024 roku) - z tego kryterium Białorusini i Rosjanie zostali zwolnieni. Teraz ich jedynym warunkiem kwalifikacji do Paryża jest znalezienie się w najlepszej 54 tenisistów swojej kategorii.

"Zgodnie z zasadami uczestnictwa w igrzyskach olimpijskich dla neutralnych sportowców, w przypadku zawodników posiadających rosyjskie lub białoruskie paszporty ITF zaproponuje MKOl ostateczną listę uczestników wraz z kryteriami i uzasadnieniem zastosowanym do potwierdzenia ich dostępności. Specjalny panel MKOl-u dokona przeglądu tych list w celu podjęcia ostatecznych decyzji w sprawie ich uczestnictwa" - przekazuje federacja.

Takie rozwiązanie zaproponowane przez ITF może spotkać się z protestami innych zawodników, którzy swój terminarz dostosowali do gry w narodowych barwach. Między innymi Emma Navarro i Jessica Pegula zrezygnowały z udziału w turnieju w Stuttgarcie ze względów logistycznych.

Wśród reprezentantów Polski występu w Paryżu pewna jest Iga Świątek, która wciąż jest liderką rankingu WTA i rozegrała spotkanie w biało-czerwonych barwach w ramach Billie Jean King Cup - Polka pokonała Szwajcarkę Simonę Waltert 6:3, 6:1.

Jak zmieniała się Aryna Sabalenka? Tak gwiazda tenisa wyglądała kiedyś (ZDJĘCIA) Zobacz galerię

Polsat Sport