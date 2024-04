Znakomity występ wielkiej polskiej nadziei na złoto IO. Rekord świata wyrównany

Aleksandra Mirosław triumfowała w pierwszych w sezonie olimpijskim zawodach Pucharu Świata we wspinaczce sportowej na czas w chińskim Wujiang. W finale pokonała Natalię Kałucką. Czwarta była najszybsza w piątkowych kwalifikacjach Aleksandra Kałucka.

Mirosław, do której należy rekord globu, w eliminacjach była szósta, ale w fazie pucharowej nie dała rywalkom szans. Najszybciej pobiegła w finale, w którym uzyskała czas 6,24. Tym samym wyrównała swój własny rekord świata.

Natalia Kałucka, mistrzyni świata z 2021 roku i złota medalistka ubiegłorocznych Igrzysk Europejskich, gdy w finale pokonała właśnie Mirosław, była wolniejsza o 0,51.

Aleksandra Kałucka w pojedynku o trzecie miejsce uległa Chince Jimin Jeong.

Wśród mężczyzn zwyciężył Chińczyk Peng Wu, który w finale okazał się szybszy od Samuela Watsona. 18-letni Amerykanin w piątek w eliminacjach ustanowił rekord świata 4,79. Marcin Dzieński odpadł w kwalifikacjach zajmując 43. pozycję.

Kolejne zawody Pucharu Świata odbędą się na początku maja w Salt Lake City. Zdecydowanie najważniejszą imprezą tego sezonu wspinaczki sportowej będą Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Wspinaczka na czas po raz pierwszy w historii będzie na nich oddzielną konkurencją medalową.

Mirosław zapewniła sobie prawo występu we Francji, wygrywając we wrześniu ubiegłego roku zawody kwalifikacyjne w Rzymie. W zbliżających się letnich igrzyskach zawodniczka z Lublina będzie jedną z głównych kandydatek do wywalczenia dla Polski złotego medalu.

GW, PAP