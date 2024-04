Hugo Nys i Jan Zieliński to bardzo doświadczeni wspólną grą zawodnicy, jednak ostatnich swoich spotkań nie mogą zaliczyć do udanych. Polak i Monakijczyk pożegnali się z turniejem już w pierwszej rundzie prestiżowego ATP w Monte Carlo. Mimo to na swoim koncie mają kilka triumfów.

ZOBACZ TAKŻE: Dramat tenisowego gwiazdora trwa. Kiedy wróci na kort?

Nieco inaczej wygląda doświadczenie ich argentyńskich rywali. Tomas Martin Etcheverry jest zaprawionym w boju deblistą, ale i on szybko odpadł z turnieju w Monako. Sebastian Baez ostatni raz w duecie wystąpił w połowie lutego.

Relacja live i wynik na żywo meczu Hugo Nys/Jan Zieliński - Sebastian Baez/Tomas Martin Etcheverry na Polsatsport.pl. Początek zaplanowano na godzinę 11:00.