Serbski tenisista Novak Djokovic przegrał z Casperem Ruudem 4:6, 6:1, 4:6 w półfinale turnieju ATP Masters 1000 na kortach ziemnych w Monte Carlo. Rywalem Norwega w niedzielnym finale będzie Grek Stefanos Tsitsipas, który w sobotę wyeliminował Włocha Jannika Sinnera.

Spotkanie Djokovica z Rudem trwało dwie godziny i 17 minut. W decydującej partii Norweg prowadził już 3:0, ale Serb odrobił straty. Decydujące okazało się kolejne przełamanie na korzyść niżej notowanego zawodnika w 10. gemie.



"Nole" w Monte Carlo był w finale w edycjach 2009 i 2012, a triumfował w latach 2013 i 2015. Później w tej imprezie, która na dobre otwiera część sezonu na "mączce" nie wiodło mu się najlepiej. Sobotnia porażka wpisuje się w ten trend, podobnie jak w serię mało spektakularnych wyników w tym sezonie. 36-letni tenisista z Belgradu nie powiększył kolekcji wygranych turniejów, co więcej nie był nawet w finale. W wielkoszlemowym Australian Open odpadł w półfinale, a w marcu musiał uznać wyższość Włocha Luki Nardiego już w 3. rundzie w Indian Wells, po czym zrezygnował z występu w Miami. Między czasie zakończył długą współpracę z trenerem Goranem Ivanisevicem.



Ruud, który przed tygodniem dotarł do półfinału w Estoril, w Monte Carlo w 1/8 finału wyeliminował Huberta Hurkacza, zwycięzcę z Portugalii. W sobotę po raz pierwszy pokonał tenisistę sklasyfikowanego w czołowej trójce rankingu ATP. Wcześniej 11 razy uległ zawodnikom z TOP 3.



O 11. tytuł w karierze 25-latek z Oslo powalczy z Tsitsipasem. Grek, który w Montre Carlo był już dwa razy najlepszy, w półfinale pokonał Sinnera 6:4, 3:6, 6:4. Włoch, który niedawno po raz pierwszy został wiceliderem klasyfikacji tenisistów, doznał dopiero drugiej porażki w sezonie.



- To był tenis na najwyższym poziomie, na jakim mogłem grać. Jannik był niezwykle trudnym przeciwnikiem, zresztą widać to po jego tegorocznych wynikach. Był bardzo konsekwentny przez cały mecz, tym bardziej jestem dumny, że znalazłem na niego sposób. Podyktował trudne warunki, ale styl, w jaki go pokonałem, był doskonały - ocenił Tsitsipas.

Finał ATP w Monte Carlo: Gdzie obejrzeć mecz Ruud - Tsitsipas? O której godzinie?

Finał ATP w Monte Carlo, w którym zmierzą się Casper Ruud i Stefanos Tsitsipas, będzie można obejrzeć w Polsacie Sport Extra i na Polsat Box Go. Początek o godzinie 15:00.