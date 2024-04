MotoGP: Viñales triumfuje w sprincie w Austin

Maverick Viñales (Aprilia Racing) zdominował rywalizację w wyścigu Tissot Sprint, przekraczając linię mety jako pierwszy i wygrywając drugi Sprint z rzędu. Hiszpan zdobył kolejne 12 punktów mistrzowskich, kończąc Sprint przed Marc Marquezem (Gresini Racing MotoGP™), który doskonale bronił się na Circuit Of The Americas. Jorge Martin (Prima Pramac Racing) startował do wyścigu z szóstego pola startowego, i ukończył go po walce z Pedro Acosstą na trzecim miejscu.