Piast walczy o odskoczenie od strefy spadkowej, tracąc do lubinian sześć punktów.

- Tabela jest jasna. Gramy o to, żeby, po pierwsze w końcu wygrać, bo tego potrzebujemy, po drugie, żeby zbliżyć się do rywala, a nie patrzeć na to, co zrobi dół tabeli – dodał szkoleniowiec.

Piast wiosną w lidze wygrał tylko raz, pokonując u siebie Puszczę Niepołomice 1:0 w dokończonym meczu, przerwanym w grudniu z powodu śnieżycy.

- Jest jeszcze do końca sezonu naprawdę bardzo dużo punktów w grze, trzeba ruszyć we właściwą stronę. Jesteśmy w stanie i chcemy zakończyć rozgrywki o wiele lepiej, niż je rozgrywany do tej pory – zaznaczył.

W poprzedniej kolejce gliwiczanie w Łodzi przegrali z Widzewem 0:1, tracąc gola po rzucie karnym, który wywołał sporo kontrowersji. Zagłębie u siebie uległo Górnikowi Zabrze 1:2.

- Goście na pewno będą chcieli poszukać rehabilitacji, przyjadą bardzo zmotywowani. To zespół potrafiący zarówno bronić, oddać inicjatywę, ale i ją przejąć – stwierdził szkoleniowiec.

Vukovic jesienią 2022 zastąpił w Piaście Waldemara Fornalika, obecnego trenera zespołu z Lubina. Wiosną poprzedniego sezonu gliwiczanie, którzy mieli walczyć tylko o utrzymanie, finiszowali na piątej pozycji.

Relacja live i wynik na żywo meczu Piast Gliwice - Zagłębie Lubin na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:00.