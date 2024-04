Poznaj finalistów Ninja Warrior Polska! Czy ktoś z nich zdobędzie Górę Midoriyama?

Sześciu z dwudziestu czterech zawodników wywalczyło bezpośredni awans do finału po wygranym pojedynku na Power Tower, czyli na ogromnej, 12-metrowej przeszkodzie. Zdobywcami złotego biletu są:

Przemysław Jańczuk

Wiek: 29 lat

Zawód: trener personalny

Miejsce zamieszkania: Warszawa

Czas na Power Tower 00:24:10 REKORD

Najbardziej utatuowany zawodnik Ninja. Ustanowił rekord toru eliminacyjnego 00:45:80 oraz w obecnej edycji rekord na Power Tower. Razem z Kasią Jonaczyk, Janem Tatarowiczem, Grzegorzem Niecko, Michałem Grochołą, Jakubem Zawistowskim wziął udział w GOV Games Dubaj, gdzie

drużynowo zajęli 3 miejsce w zawodach. W 7 edycji spadł na ostatniej przeszkodzie i zabrakło mu 0,5 metra do stanięcia pod górą Midoriyama. Jego marzeniem największym jest stanąć na podium Mistrzostw Świata i Europy ze złotym medalem i usłyszeć hymn Polski.

Igor Fojcik

Wiek: 27 lat

Zawód: trener personalny

Miejsce zamieszkania: Rybnik

Czas na Power Tower: 00:29:90

Od 2008 roku uprawia wspinaczkę sportową, a od startu w 4 edycji NWP również biegi OCR i ninja. Poza sportem lubi książki i podróże. Najbardziej szalona rzecz, którą zrobił to zgłoszenie się do „Ninja Warrior Polska” bez doświadczenia na przeszkodach i wygranie dwóch edycji z rzędu.. Marzy o zbudowaniu kompleksowego ośrodka sportowego w rodzinnym Rybniku. W czwartej edycji jako Pierwszy Polak atakował Górę Midoriyama.

Michał Grochoła

Wiek: 31 lat

Zawód: trener personalny

Miejsce zamieszkania: Mikołów

Czas na Power Tower: 00:29:90

Od ponad 16 lat ćwiczy na siłowni, do 4 lat zaczął skupiać się na pokonywaniu nowych przeszkód. Trenował również siatkówkę i football amerykański. Ma wiele osiągnięć sportowych m.in. brązowy medal drużynowo na mistrzostwach Polski OCR 2020, drugie miejsce na zawodach Ninja Series 2022. W wolnych chwilach lubi grać na ukulele czy harmonijce ustnej. Skoczył na bungee tyłem będąc powoli odcinany przez swojego kolegę z drużyny - filmik ma ponad 30 mln wyświetleń na tiktoku.

Wojciech Rychlewski

Wiek: 23 lata

Zawód: student

Miejsce zamieszkania: Kobyłka

Czas na Power Tower: 00:30:50

Od 2018 roku trenuje biegi przeszkodowe. Poza sportem uwielbia wędkować, chodzić po górach. Najbardziej w swoim życiu bał się wysokości, jednak w swoje urodziny postanowił skoczyć na bungee, dzięki temu pokonał swój lęk. Największe wsparcie dostaje od rodziny, która namówiła go na udział w programie.

Wiktor Wójcik

Wiek: 34 lata

Zawód: trener personalny / organizator vikings run

Miejsce zamieszkania: Tomaszów Mazowiecki

Czas na Power Tower: 00:38:40

Trenuje pod biegi przeszkodowe oraz zawody ninja od ok. 4 lat. Wcześniej trenował łyżwiarstwo szybkie. W sezonie 2020 stawał na podium w wielu biegach i zawodach przeszkodowych. Zdobył 4. miejsce na Mistrzostwach Polski OCR na dystansie 3 km oraz 3. miejsce w sztafecie męskiej.

Jan Tatarowicz

Wiek: 24 lata

Zawód: trener personalny / student

Miejsce zamieszkania: Gdańsk

Czas na Power Tower: 00:58:40

Od 2017 roku uprawia kalistenikę i street workout, a od 2020 roku dyscyplinę Ninja. Gra na pianinie oraz saksofonie. Gra hobbystycznie w szachy. W 7 edycji podjął próbę wejścia na Górę Midoriyama,

wcisnął buzzer 0.5s po czasie. Ciężko trenował, wrócił w edycji 8 pewny że tym razem wygra program, wtedy popełnił błąd w etapie eliminacji, niepoprawnie pokonał przeszkodę – został zdyskwalifikowany. Bardzo przeżył tą porażkę, wraca silniejszy w edycji 9.

Pozostałych 18 zawodników heroicznie walczyło na niezwykle wymagającym torze półfinałowym. Do wielkiego finału zgodnie z wynikiem czasowym pokonania toru zakwalifikowali się:

Robert Bandosz

Wiek: 34 lata

Zawód: trener / dietetyk / dealer maszyn budowlanych

Miejsce zamieszkania: Pruszków

Robert Bandosz ze sportem jest związany od dziecka. Do 14-go roku życia grał w piłkę nożną. Później próbował swoich sił m.in. w badmintonie, lekkoatletyce, tenisie stołowym i speedrowerze. W wieku 15 lat trafił do szkółki żużlowej w Zielonej Górze. Dwa lata później wypadek pokrzyżował wszystkie jego sportowe marzenia i plany. Po wypadku Robert wrócił do uprawiania speedrowera, zdobywając kilka medali Mistrzostw Polski. Od 10 lat trenuje biegi z przeszkodami. Zdobył dwa medale Mistrzostw Polski OCR100 w 2021 i 2022 roku. Zdobył tytuł Last Warrior Standing w 2 edycji programu.

Mariusz Bulandra

Wiek: 35 lat

Zawód: wiertacz studni głębinowych

Miejsce zamieszkania: Zabrzeg

Ma na swoim koncie wiele osiągnieć sportowych w biegach przełajowych i lekkoatletyce. Najbardziej szaloną rzeczą jaką zrobił był skok na bungee z komina o wysokości 222 metrów. Chce pokonać swoje słabości i pokazać, że nie możliwe nie istnieje. Jego marzeniem jest wygranie programu i dołączenie do elitarnej grupy Ninja na świecie.

Szymon Olpiński

Wiek: 25 lat

Zawód: trener karate / student

Miejsce zamieszkania: Karczew

Od piątego roku życia uprawia karate kyokushin, od 5 lat trenuje biegi przeszkodowe OCR, a od trzech lat zajmuje się zawodami ninja. Biega też średnie i długie dystanse. Przez pewien czas uprawiał akrobatykę sportową. Od roku jest w trakcie robienia specjalizacji instruktorskiej z akrobatyki sportowej. Poza sportem interesuje go geografia fizyczna, uwielbia obserwować zwierzęta żyjące na wolności. Kocha chodzić po górach – przeszedł najtrudniejszy szlak w polskich Tatrach na Olrą Perć podczas burzy i deszczu.

Grzegorz Matyszewski

Wiek: 28 lat

Zawód: trener / filmowiec

Miejsce zamieszkania: Gdańsk

Trenuje parkour i ninja, uczy innych jak bawić się na przeszkodach. Kocha ruch w każdej jego formie i uwielbia przekazywać swoje umiejętności innym. Brązowy medalista polskiej ligi ninja OCR w roku 2022. Poza sportem interesuje się produkcją wideo.

Oskar Haracz

Wiek: 29 lat

Zawód: trener personalny

Miejsce zamieszkania: Wrocław

Przez lata uprawiał wrestling, czyli rodzaj rozrywki sportowej, posiadającej elementy sportu walki i spektaklu. Jednak od czasów udziału w pierwszej edycji programu jego sportowe życie opiera się na ninja. Jego największym wsparciem jest jego mama.

Tomasz Zaorski

Wiek: 32 lata

Zawód: trener

Miejsce zamieszkania: Poznań

Uwielbia próbować nowych dyscyplin sportowych. W przeszłości trenował piłkę nożną, a obecnie ADD, parkour i ninja. Poza sportem interesuję się motoryzacją i podróżami. Przejechał samotnie całą Europę na motocyklu oraz USA samochodem. Największym marzeniem Tomasza jest zwiedzenia jak największej ilości miejsc gdzie można ćwiczyć. Do tej pory udało mu się zwiedzić 13 dzielnice w Paryżu oraz Vanice Beach w LA.

Damian Drzewiecki

Wiek: 25 lat

Zawód: influencer / trener ninja

Miejsce zamieszkania: Łódź

Last Warrior Standing 8 edycji programu. Od dziecka związany ze sportem, trenował sztuki walki, tenisa oraz biegi przeszkodowe. Interesuje się social mediami. Jego marzeniem jest zwiedzenie całej Ameryki.

Mateusz Karbowy

Wiek: 26 lat

Zawód: trener personalny / strażak

Miejsce zamieszkania: Żary

Od 8 lat trenuje street workout, od 4 lat biegi ninja. Wcześniej trenował parkour oraz lekkoatletykę. W wolnych chwilach tworzy contenet na media społecznościowe, dla swojej publiki przygotowuje inspirujące materiały wideo, zdjęcia, ale również muzykę rapową – jeden z jego teledysków został nagrany na Saharze. Brał udział już w 5 edycjach programu.

Krzysztof Orankiewicz

Wiek: 32 lata

Zawód: grafik komputerowy / artysta malarz

Miejsce zamieszkania: Płock

Przez lata trenował piłkę nożną, obecnie trenuje dyscyplinę ninja. Prowadzi własną „dżunglę” gdzie trenuję dzieciaki. Poza ninja lubi snowboard, jazdę na longboardzie i wspinaczkę. Najwieksze wsparcie ma od swojej żony Agnieszki, dzieci oraz podopiecznych, których trenuje. Jego największym marzeniem jest być dobrym ojcem, który pokazuje dzieciom że warto robić to co się kocha.

Paweł Murawski

Wiek: 35 lat

Zawód: trener ninja

Miejsce zamieszkania: Warszawa

Mistrz Polski w biegu OCR100 z 20221 roku.

Zdobywca tytułu Last Warrior Standing 6. sezonu programu. To jego 8 edycja na torze, z czego aż czterokrotnie znalazł się w wielkim finale. Jego życie od lat związane jest ze społecznością ninja. W pierwszym sezonie poznał na eliminacjach swoją obecną partnerkę, z którą doczekał się bliźniaczek. Paweł jest także trenerem wielu zawodników, którzy startują w Ninja Warrior Polska i osiągają spektakularne sukcesy.

Krzysztof Spławski

Wiek: 33 lata

Zawód: trener parkour

Miejsce zamieszkania: Zielona Góra

Interesuje się neurologią, astrologią i futurologią. Do szalonych rzeczy zalicza swoją niemalże codzienność – trenuje parkour. Jego marzeniem jest zrobienie kursu skoków ze spadochronem oraz zwiedzenie całego świata. Najważniejszą osobą w jego życiu jest narzeczona Ania.

Witalij Orichowski

Wiek: 27 lat

Zawód: akrobata / murarz / tynkarz

Miejsce zamieszkania: Wrocław

Prowadzi swoją firmę remontowo-budowlaną oraz jest trenerem akrobatyki. Interesuje się biznesem, inwestycjami oraz client serwisem – dba i rozwija najwyższe standardy obsługi klienta. Do szalonych rzeczy w swoim życiu zalicza między innymi: zostanie ojcem w wieku 21 lat oraz skok ze spadochronem. Życia i świata nie wyobraża sobie bez narzeczonej Asi, syna Oliwiera oraz mamy Aliny. Jego marzeniem jest przeprowadzka do ciepłych krajów – na przykład Costa Blanca w Hiszpanii – a wygraną z programu Ninja Warrior przeznaczyłby na podróż poślubną.

Andrzej Buczyk

Wiek: 24 lata

Zawód: bezrobotny

Miejsce zamieszkania: Strzegom

Debiutant na torze „Ninja Warrior Polska”. Jego największą pasją jest sport, trenuje piłkę nożną, kalistenikę oraz ćwiczy na siłowni. Poza aktywnością fizyczną jego pasją jest majsterkowanie, motoryzacja, interesuje się także modą.

Katarzyna Jonaczyk

Wiek: 27 lat

Zawód: trenerka / nauczycielka

Miejsce zamieszkania: Gdańsk

Najbardziej utytułowana zawodniczka w Polsce. Od 3 lat trenuje biegi przeszkodowe, od 15 lat taniec. Jest rekordzistką Polski na torze OCR100, Mistrzynią Europy OCR100. Z uśmiechem przyznaje, że najbardziej szaloną rzeczą jaką zrobiła jest zatrudnienie się w szkole jako nauczycielka. Jej największym marzeniem jest wyjazd do USA na zawody.

Last Woman Standing 7 i 8 edycji „Ninja Warrior Polska”.

Grzegorz Niecko

Wiek: 34 lata

Zawód: trener / manager sportowy

Miejsce zamieszkania: Gdańsk

Trenuje wspinaczkę, biegi OCR, ninja oraz parkour. Weteran programu, to jego 7 udział w „Ninja Warrior Polska”, dwa razy podjął próbę wejścia do Górę Midoriyama.

Dawid Durkalec

Wiek: 19 lat

Zawód: uczeń

Miejsce zamieszkania: Tychy

Debiutant na torze „Ninja Warrior Polska”. Od dziecka jeździ na rowerze, nartach oraz łyżwach. Od roku trenuje boks, kalistenikę, ninję i wspinaczkę. Kiedyś regularnie kajakarstwo. Poza sportem interesuje się konstruowaniem, grą na gitarze i pianinie oraz urbanexem. W przyszłości chce założyć swoja własne centrum sportowe i zostać instruktorem ninja.

Adam Suchożebrski

Wiek: 25 lat

Zawód: programista

Miejsce zamieszkania: Wrocław

Od pół roku bierze udział w zawodach Ninja i zawsze występuję w bananowych spodenek jest to jego znak rozpoznawczy. Poza tym trenuje MTB Slopestyle, czyli skoki rowerowe na hopach, podczas których celem zawodnika jest wykonanie jak najbardziej efektywnej ewolucji. Trenował również akrobratykę sportową, Cliff jumping, kalistenikę i snowboard.

Wojtek Stellmach

Wiek: 32 lata

Zawód: właściciel agencji marketingowej

Miejsce zamieszkania: Malta

Wojtek to Last Man Standing „Ninja Warrior” na Malcie z 2020 roku. Na co dzień trenuje biegi OCR, wcześniej przez 12 lat grał w siatkówkę. Najbardziej szaloną rzeczą, którą zrobił było przebiegnięcie półmaratonu z przeszkodami na pustyni w Abu Dhabi w 38 stopniach – dwuktrotnie!

Czy komuś z nich uda się odczarować Górę Midoriyama?

