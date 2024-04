Co za powrót Rafaela Nadala! Owacja na stojąco mówi wszystko

Rafael Nadal powrócił do rywalizacji w turnieju ATP w Barcelonie. W swoim pierwszym meczu pokonał Włocha Flavio Cobollego. Oto skrót meczu Nadal - Cobolli.

Hiszpana po raz ostatni mogliśmy oglądać w akcji w marcu tego roku podczas pokazowego spotkania z Carlosem Alcaraza. W oficjalnym turnieju ATP wystąpił w styczniu tego roku w Brisbane, kiedy to po dwóch zwycięstwach (z Dominikiem Thiemem oraz Jasonem Kublerem) przegrał z Jordanem Thompsonem.



W pierwszej rundzie turnieju w Barcelonie Nadal zmierzył się z Cobollim i zrobił swoje. W otwierającym secie dwukrotnie przełamał przeciwnika i wygrał 6:2. W drugiej partii 37-latek miał więcej problemów, a nawet raz przegrał gema przy swoim serwisie. To jednak nie wystarczyło, by go pokonać. Hiszpan dwukrotnie przełamał swojego rywala, triumfując 6:3.

W kolejnej rundzie na byłego lidera światowego rankingu czeka Alex de Minaur.



Wynik meczu:



Rafael Nadal - Flavio Cobolli 2:0 (6:2, 6:3)

Skrót meczu Nadal - Cobolli:

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Polsat Sport