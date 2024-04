Przed "The Reds" niezwykle trudne zadanie. W pierwszym meczu podopieczni Juergena Kloppa przegrali u siebie z Atalantą 0:3. Ten rezultat oznacza, że w rewanżu we Włoszech to ekipa z Bergamo jest w znacznie korzystniejszym położeniu. Czy Liverpool będzie w stanie powalczyć o odrobienie strat sprzed tygodnia?

Liga Europy wkracza w decydującą fazę. Do wyłonienia pozostały cztery drużyny, które znajdą się w najlepszej czwórce rozgrywek. Za nami już pierwsze mecze ćwierćfinałowe. Wyniki większości spotkań wskazują, że w czwartkowy wieczór nie powinno zabraknąć emocji.

Finał tej edycji Ligi Europy zostanie rozegrany 22 maja. Gospodarzem meczu będzie Aviva Stadium w Dublinie. Przypomnijmy, że przed rokiem ze zwycięstwa w LE cieszyła się Sevilla FC, dla której był to siódmy triumf w rozgrywkach tej rangi.

Relacja live i wynik na żywo meczu Atalanta - Liverpool na Polsatsport.pl. Początek o 21:00.

