Ile Polacy zdobędą medali na igrzyskach? "Kilkanaście szans"

Do rozpoczęcia tegorocznych igrzysk olimpijskich w Paryżu pozostało mniej niż sto dni. A to zatem doskonała okazja, aby zacząć poważne dyskusje na temat medalowych szans naszych reprezentantów w stolicy Francji. Zdaniem Tomasza Majewskiego, możemy spodziewać się co najmniej kilkunastu krążków.

Majewski pełni obecnie funkcję szefa Polskiej Misji Olimpijskiej. Dwukrotny mistrz olimpijski w pchnięciu kulą z Pekinu oraz Londynu ma sporo pracy na głowie.

- Aby nasi mogli się finalnie pojawić na igrzyskach, to niestety tych formalności musi być spełnionych sporo. Przez to, że to jest tak duża impreza tej pracy trochę jest. Mam nadzieję, że finalnie wszystko uda się tak poukładać, że jedynym zmartwieniem będzie sam start na igrzyskach - przyznał.

Były lekkoatleta zdradził na czym konkretnie polega jego praca.

- Głównie to się "eliminuje", bo zaczynamy od bardzo szerokiej kadry - i sportowej, i osób towarzyszących. Potem się ona zmniejsza aż do liczby finalnej. A ponieważ miejsc jest zawsze mniej niż zainteresowanych, to musimy to "ciąć", a potem układać tak, żeby wszyscy byli zadowoleni - zaznaczył.

42-latek, który doskonale zna smak olimpijskiego złota, pokusił się o komentarz na temat medalowych szans reprezentacji Polski na igrzyskach w Paryżu.

- Możemy liczyć na walkę i na kilkanaście szans, na które mamy w tej chwili. Wiadomo że o tych bardzo realnych szansach będziemy mogli mówić tuż przed samymi igrzyskami, bo wtedy większość sezonu się zacznie i zawodnicy będą pokazywać swoją formę - skwitował Majewski.

Przypomnijmy, że na poprzednich letnich igrzyskach w Tokio nasza kadra zdobyła 14 medali - o trzy więcej niż na trzech poprzednich zmaganiach olimpijskich, odpowiednio w Pekinie, Londynie oraz Rio de Janeiro.

Cała rozmowa z Tomaszem Majewskim w załączonym materiale wideo.