- Ja już nie wiem, co mam robić, aby ta sprawa została załatwiona. Może mam dzwonić na Słowację i prosić tamtejszych polityków, aby pomogli to załatwiać? To oczywiście żart. Jednak już poważnie: cały czas mam nadzieję, ale musimy w końcu podjąć jakąś decyzję. Nie możemy przygotowywać do gry bramkarza, który nie pojedzie na mistrzostwa — powiedział trener.

Jego podopieczni przygotowują się w Bytomiu do mistrzostw świata, które odbędą się w Czechach. Czeka ich jeszcze sześć meczów sparingowych. W czwartek i piątek na lodowisku im. Braci Nikodemowiczów zmierzą się ze Słowenią, 26 i 27 kwietnia na wyjeździe z Wielką Brytanią, 3 maja w Żylinie ze Słowacją i 7 maja w Sosnowcu z Danią. Przygotowania rozpoczęli od dwóch spotkań w Krynicy-Zdroju z Węgrami (wygranych 5:2 i 6:2).

- W Bytomiu mam do dyspozycji 35 zawodników. Do Ostrawy będzie mogło pojechać tylko 22 (plus trzech bramkarzy — przyp. red.). Dlatego konkurencja jest spora — zaznaczył słowacki szkoleniowiec. Kto ostatecznie pojedzie na MŚ, selekcjoner ma ogłosić po meczu z Danią.

Kalaber dodał, że w czwartkowym spotkaniu skład jego drużyny nie powinien się sporo różnić od tego z meczów z Węgrami. Natomiast w piątek na lodzie powinni się pojawić zawodnicy z drużyn biorących udział w finale play-off ekstraligi (Re-Plast Unii Oświęcim i GKS-u Katowice).

Mistrzostwa świata Elity, w których Biało-Czerwoni wezmą udział po raz pierwszy od 2002 roku, odbędą się w Czechach od 10 do 26 maja. Polacy swoje mecze grupy B będą rozgrywać w Ostrawie, a ich rywalami będą: Łotwa, Szwecja, Francja, Słowacja, USA, Niemcy i Kazachstan. Cztery najlepsze zespoły z dwóch grup awansują do ćwierćfinału, a drużyny, które zajmą ostatnie miejsce, zostaną zdegradowane do Dywizji 1A.

Kalaber zdaje sobie sprawę, że jego drużynie będzie trudno utrzymać się w gronie najlepszych.

- Mecz zaczyna się od wyniku 0:0. Walczyć trzeba z każdym. Zobaczymy, jak nam się uda zaprezentować na lodzie — zaznaczył.

Przyznał, że większe szanse na wywalczenie punktów Polska ma w meczu z Francją (ewentualnie Kazachstanem), niż na przykład ze Stanami Zjednoczonymi.

Złota z ubiegłego roku bronić będą hokeiści Kanady, którzy zdobyli mistrzostwo świata, pokonując w rozegranym w Tampere meczu finałowym reprezentację Niemiec 5:2. Wcześniej w spotkaniu o brąz Łotwa wygrała po dogrywce z USA 4:3.

Czwartkowe spotkanie skończyło się porażką "Biało-Czerwonych" 0:2.

Relacja live i wynik na żywo z meczu towarzyskiego Polska — Słowenia na Polsatsport.pl. Początek spotkania o godzinie 18.00.

Mateusz Przyrowski/Polsat Sport , PAP