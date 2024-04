Manchester City w finale Pucharu Anglii

Broniacy trofeum piłkarze Manchesteru City awansowali do finału Pucharu Anglii, po zwycięstwie na Wembley nad Chelsea 1:0. W drugim półfinale Manchester United zagra w niedzielę z występującym klasę niżej Coventry City. Oto skrót meczu Manchester City - Chelsea.

Piłkarze "The Citizens" przeszli do historii FA Cup już w poprzedniej rundzie, gdy po raz szósty z rzędu awansowali do półfinału. Nikt wcześniej w tych rozgrywkach tego nie dokonał.

Ciekawie zapowiadający się sobotni mecz z Chelsea był emocjonujący, a jego losy rozstrzygnęły się dopiero w 84. minucie. Bramkę na wagę awansu zdobył Portugalczyk Bernardo Silva, chwilę po tym, jak serbski bramkarz rywali Djordje Petrovic odbił piłkę po uderzeniu Belga Kevina De Bruyne.

W mijającym tygodniu Manchester City odpadł w ćwierćfinale Ligi Mistrzów, po zakończonej serią rzutów karnych rywalizacji z Realem Madryt. Swojej "jedenastki" nie wykorzystał m.in. Bernando Silva.

"Jestem szczęśliwy po bardzo frustrującym tygodniu dla nas wszystkich, dla mnie osobiście" - przyznał teraz Portugalczyk.

"Dobrą rzeczą w piłce nożnej jest to, że jeśli występujesz w Manchesterze City, grasz co trzy dni, więc szybko masz szansę na rehabilitację i naprawienie pewnych spraw" - dodał.

Drugi finalista Pucharu Anglii zostanie wyłoniony w niedzielę, również na Wembley. Początek meczu Coventry City - Manchester United o godz. 16.30.

Piłkarze Coventry awansowali do półfinału Pucharu Anglii po raz pierwszy od 1987 roku, kiedy sięgnęli po to trofeum.

FA Cup to najstarsze rozgrywki piłkarskie na świecie - w tym roku miną 152 lata od ich pierwszego finału.

Od przyszłego sezonu, jak niedawno poinformowano, nie będzie już powtórek meczów. W przypadku remisu dojdzie do dogrywki i ewentualnie rzutów karnych.

Skrót meczu Manchester City - Chelsea

PAP