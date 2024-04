Fortuna 1 Liga: Arka Gdynia - Wisła Płock. Transmisja TV i stream online

W niedzielę odbędzie się szalenie istotny mecz Fortuna 1 Ligi. Arka Gdynia zmierzy się z Wisłą Płock. Jakim wynikiem zakończy się to starcie? Transmisja meczu Arka Gdynia - Wisła Płock w Polsacie Sport i online na Polsat Box Go.

Arka jest jednym z faworytów do zapewnienia sobie bezpośredniego awansu do PKO BP Ekstraklasy. Piłkarze klubu z Gdyni obecnie plasują się na drugim miejscu w ligowej tabeli. Do lidera Fortuna 1 Ligi, czyli Lechii Gdańsk, mają cztery punkty straty, natomiast ich przewaga nad zespołem GKS Katowice, który znajduje się na trzeciej pozycji, jest znacząca. Wynosi siedem "oczek".

ZOBACZ TAKŻE: Pięć goli w meczu Ruch - Widzew!

W nadchodzącym starciu Arka zmierzy się z Wisłą Płock. Zawodnicy klubu z siedzibą w Płocku nadal walczą o miejsce w najlepszej szóstce Fortuna 1 Ligi. Co prawda zajmują obecnie dziewiątą lokatę w tabeli, jednak do Górnika Łęczna, który jest szósty, brakuje im zaledwie trzech punktów.

Ostatnie starcie Arki z Wisłą miało miejsce w październiku 2023 roku. Wtedy szalę zwycięstwa na swoją stronę przechyliła ekipa z Gdyni. Jakim wynikiem zakończy się niedzielne starcie?

Transmisja meczu Arka Gdynia - Wisła Płock w Polsacie Sport i online na Polsat Box Go. Początek o godzinie 12:40.