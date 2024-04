W ostatniej ligowej kolejce w meczu z Górnikiem Zabrze, przegranym 0:2, Śląsk musiał sobie radzić bez swojego najlepszego strzelca Erika Exposito. Teraz z powodu kartek nie zagra Nahuel Leiva. Jacek Magiera nie ukrywał, że to duże osłabienie jego zespołu.

- Byłem zirytowany, kiedy Nahuel został ukarany kartką w Zabrzu. To było przypadkowe zagranie, poślizgnął się, końcówka meczu i nie miało to już żadnego znaczenia. Stało się i musimy sobie jakoś teraz radzić. Wraca Erik, ale doskonale wiemy, że nasza siła z Nahuelem byłaby większa. Nie da się go zastąpić jeden do jednego, ale na pewno coś wymyślimy – powiedział trener Śląska.

Wrocławianie w Zabrzu ponieśli porażkę, ale poległa również liderująca Jagiellonia (1:3 z Cracovią) i do ekipy z Białegostoku Śląsk traci nadal tylko dwa punkty.

Magiera nie ukrywał, że mecz w Warszawie będzie ważny w kontekście walki o mistrzostwo i medale, ale zaraz zaznaczył, że na tym spotkaniu sezon się nie kończy.

- Jeżeli mamy nie wygrać na Legii, ale później zdobyć mistrzostwo, to ja to biorę w ciemno. Nikt takiej gwarancji jednak nie da. Dlatego jedziemy tam walczyć, aby zdobyć punkty. Trzeba wyjść na boisko z uśmiechem, bo szykuje się wielkie święto piłki nożnej. Wszystkie bilety wyprzedane, mecz transmitowany przez telewizję publiczną i komentowany przez Dariusza Szpakowskiego. Dla wielu z tych piłkarzy, którzy w niedzielę wyjdą na boisko, będzie to jedyna okazja, aby ten legendarny dziennikarz wykrzyczał jego nazwisko, kiedy strzeli gola. Takich meczów nie gra się co tydzień – dodał.

Jesienią Śląsk rozbił Legią na własnym stadionie 4:0, ale historia pojedynków w Warszawie zdecydowanie przemawia za zespołem stołecznym. Ostatni raz wrocławianie przy Łazienkowskiej wygrali w 2011 roku.

- Może to trochę dziwić, ale popatrzymy, jak to wyglądało przez ostatnie 13 lat. Jakie perypetie miał Śląsk, jakie problemy, a jak to wyglądało w Legii, która przez ten okres cały czas była w czubie ligi. W Legię zostały zainwestowane ogromne środki, ma trzy, cztery razy większy budżet niż Śląsk. Oczywiście, pieniądze to nie wszystko, ale mają jednak duży wpływ. Teraz to jednak my wyjdziemy na ten mecz będąc wyżej w tabeli i postaramy się udowodnić, że to nie przypadek – skomentował trener wrocławian.

Do tej pory Magiera dwukrotnie prowadził Śląsk na stadionie Legii, w której spędził kilkanaście lat jako zawodnik i trener. I tak się składało, że były to wyjątkowe spotkania. Po pierwszym - przegranym 0:1 - został zwolniony z wrocławskiego klubu, a w drugim - rozegranym w ostatniej kolejce poprzedniego sezonu - walczył o utrzymanie w ekstraklasie.

- Ten drugi mecz też przegraliśmy, ale prowadziliśmy 1:0, mieliśmy szanse na kolejne gole i kto wie, jakby się to ułożyło, gdyby udało nam się strzelić na 2:0. Do 40. minuty graliśmy naprawdę dobrze. Później indywidualne błędy zadecydowały o naszej porażce. Nie wytrzymaliśmy też biegowo. Ale utrzymaliśmy się i dzisiaj znowu szykujemy się do meczu z Legią w Warszawie. Może sprawdzi się przysłowie, że do trzech razy sztuka i wygramy – podsumował Magiera.

Relacja live i wynik na żywo meczu Legia Warszawa - Śląsk Wrocław na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

KP, PAP