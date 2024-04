Poznaliśmy mistrzynie Polski w piłce ręcznej. Czwarty tytuł z rzędu!

Wygraną 27:23 z MKS FunFloor w podopieczne Bożeny Karkut i Renaty Jakubowskiej zapewniły sobie czwarty z rzędu tytuł, a piąty w historii klubu.

Spotkanie z odwiecznym rywalem było bardzo wyrównane jeszcze 10 minut po przerwie, ale od stanu 17:15 dla gospodyń przestały one zdobywać bramki, natomiast drużyna z Dolnego Śląska systematycznie trafiała, powiększając swoją przewagę do czterech, pięciu goli, co pozwoliło im do końca kontrolować mecz.

Kapitalną partię w zespole mistrzyń rozegrała Daria Przywara, zdobywczyni 12 bramek.

Od ponad trzydziestu lat w lidze toczy się zacięta rywalizacja drużyn z Lublina, które mają na swoim koncie 22 złote medale, i Lubina, które dominują w ostatnich latach.

FunFloor Lublin - KGHM MKS Zagłębie Lubin 23:27 (13:14).

Najwięcej bramek: dla FunFloor - Stela Posavec i Magda Balsam po 4, Aleksandra Tomczyk, Magda Więckowska i Romana Roszak po 3; dla Zagłębia - Daria Przywara 12, Patricka Matieli 5, Adrianna Górna i Joanna Drabik po 3.

BS, PAP