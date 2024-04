Karta walk Babilon MMA 45.

Po dwóch latach Babilon MMA wraca do Nowego Targu. Poprzednim razem w widłach Czarnego i Białego Dunajca po mistrzowski pas w wadze średniej sięgnął Piotr Wawrzyniak (12-6), który w walce wieczoru znokautował Adama Łagunę (7-2). Tuż przed nim Rafał Dudek zastopował Dominika Zadorę w pojedynku legend polskiego kickboxingu. Swoją walkę wygrał także obecny mistrz kategorii piórkowej – Krzysztof Mendlewski (7-3).

Tym razem fani zobaczą wyczekiwane rewanżowe starcie kickbokserskie Dudek-Zadora, powróci także wspomniany Adam Łaguna, który zmierzy się z mistrzem argentyńskiej federacji CAM – Ezequielem Riccim (8-3). W królewskiej kategorii Marcin Kalata (3-5) spotka się z Michałem Bednarskim (1-1). Ciekawie zapowiada się też pojedynek w wadze lekkiej pomiędzy Adamem Muzyką (4-1) a Marcinem Skrzekiem (7-5) oraz walka niepokonanych Nikodema Sury (1-0) z Kamilem Korzeniewskim (3-0) w limicie do 84 kg.

Karta walk gali Babilon MMA:

Walka wieczoru o mistrzowski pas w wadze piórkowej (do 66 kg):

5 x 5 min – Szymon Rakowicz (6-2) vs Paweł „The Polish Eagle” Polityło (8-4)

Walka K1 w limicie do 77 kg:

3 x 3 min – Rafał Dudek (31-17) vs Dominik „Japoński Drwal” Zadora (30-10-1)

Walka w wadze lekkiej (do 70 kg):

3 x 5 min – Adam Muzyka (4-1) vs Marcin Skrzek (7-5) Walka w wadze średniej (do 84 kg):

3 x 5 min – Adam Łaguna (7-2) vs Ezequiel „El Chino” Ricci (8-3) Walka w wadze ciężkiej (do 120 kg):

3 x 5 min – Marcin „Arab” Kalata (3-5) vs Michał „Benek” Bednarski (1-1) Walka w wadze średniej (do 84 kg):

3 x 5 min – Nikodem Sura (1-0) vs Kamil Korzeniewski (3-0) Walka w wadze piórkowej (do 66 kg): 3 x 5 min – Kamil Piątkiewicz (1-1) vs Krzysztof Geburek (1-0) Walka w wadze średniej (do 84 kg):

3 x 5 min – Krzysztof Pitoń (debiut) vs Mateusz Dominiak (debiut) Walka semi-pro w wadze piórkowej (do 66 kg): 3 x 3 min – Dawid Marcinkowski vs Maks Karkula

Walka semi-pro w wadze piórkowej (do 66 kg): 3 x 3 min – Krystian Jarosz vs Radosław Przekwas

Informacja prasowa