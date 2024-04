Wielkie święto szachów znów w Katowicach! Gwiazdy zagrają o Puchar 100-lecia

To będzie wielkie święto szachów! Już w najbliższy weekend w Katowicach odbędzie się XI Festiwal Szachowy, który będzie jednym z najważniejszych punktów obchodów stulecia Śląskiego Związku Szachowego. Przy szachownicach o Puchar 100-lecia rywalizować będą wybitni zawodnicy, z czołowymi polskimi szachistami Bartoszem Soćko i Radosławem Wojtaszkiem na czele. Odbędzie się też turniej dla młodych graczy, a także niezwykły mecz szachowy Śląsk – Małopolska.

Festiwal Szachowy w Katowicach wpisał się już na stałe w kalendarz najważniejszych szachowych imprez. W tym roku będzie on miał jednak szczególny charakter, ze względu na stulecie Śląskiego Związku Szachowego. – Jesteśmy dumni z historii śląskich szachów i chcemy ją odpowiednio celebrować. W trakcie ostatniego kwietniowego weekendu będziemy nawiązywać do historii oraz najważniejszych wydarzeń i osób dla szachów na Śląsku. A przy tym będziemy cieszyć się też fantastycznymi turniejami szachowymi oraz uroczystą galą 100-lecia – mówi prezes Śląskiego Związku Szachowego Andrzej Matusiak.

Festiwal rozpocznie się w piątek, 26 kwietnia, rozgrywkami o PGNiG Termika Drużynowy Puchar Polski w Szachach Błyskawicznych, a, choć zapisy do turnieju jeszcze trwają to już wiadomo, że wystąpią w nich dwie najmocniejsze polskie drużyny – Hetman GKS Katowice i Gwiazda Bydgoszcz. Natomiast przez dwa kolejne dni młodzi szachiści w kategoriach do lat 8, 10, 12 i 14 zagrają w tradycyjnym Turnieju Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, a najważniejszym sportowym wydarzeniem Festiwalu będzie turniej o Puchar 100-lecia Śląskiego Związku Szachowego w kategorii open. Wszystkie turnieje odbędą się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

– Już teraz wiemy, że będziemy mieli znakomitych arcymistrzów przy szachownicach, bo na liście zgłoszeń są m.in. aktualny mistrz Polski Bartosz Soćko, Radosław Wojtaszek, Kacper Piorun, Jacek Gdański, Gruzinka Keti Tsatsalashvili, Ukraińcy Andrei Volokitin i Oleksandr Sulypa oraz całe grono bardzo zdolnej polskiej młodzieży, z mistrzem świata do lat 16 Jakubem Seemannem, wicemistrzem świata w tej samej kategorii Janem Klimkowskim, mistrzem Europy do lat 12 Patrykiem Cieślakiem i podbijającym szachowy świat Pawłem Brzeziną na czele. Szczególnie nas cieszy, że Patryk i Paweł to katowiczanie, a Kuba Seemann zabrzanin – mówi Łukasz Turlej, były wiceprezes Śląskiego Związku Szachowego, a dziś sekretarz generalny Międzynarodowej Federacji Szachowej FIDE.

– Z ogromną radością powitamy w Katowicach po raz kolejny znakomitych szachistów. Nieprzypadkowo nazywamy Katowice stolicą polskich szachów, bo rzeczywiście szachy są bardzo często obecne w życiu miasta. Szachy, jako szlachetny sport, uczy podejmowania decyzji, strategicznego myślenia, ale też szacunku do rywala, dlatego bardzo chętnie wspieramy ważne inicjatywy szachowe – mówi Maciej Stachura, sekretarz miasta Katowice. Organizatorem Festiwalu jest Śląski Związek Szachowy, a partnerami miasto Katowice, węgierskie miasto Miszkolc, Hetman GKS Katowice i UKS Pionier Jastrzębie-Zdrój.

Punktem kulminacyjnym Festiwalu będzie sobotnia uroczysta gala 100-lecia. Weźmie w niej udział pół tysiąca osób, a organizatorzy wręczą najbardziej zasłużonym postaciom sto specjalnych medali stulecia. Muzyczną gwiazdą gali będzie wybitny polski muzyk Marcin Wyrostek.

KN, Informacja prasowa