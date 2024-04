Iga Świątek - Xiyu Wang to mecz II rundy turnieju WTA w Madrycie. Relacja live i wynik na żywo z meczu Iga Świątek - Xiyu Wang na Polsatsport.pl.

Świątek i Wang wcześniej ze sobą nie grały.



Zobacz także: Kiedy jest mecz Świątek?

W ubiegłym roku podopieczna trenera Tomasza Wiktorowskiego dotarła w stolicy Hiszpanii do finału, w którym przegrała z Białorusinką Aryną Sabalenką.

Dla Polki będzie to szybki powrót do gry. Jeszcze niedawno oglądaliśmy ją w Stuttgarcie, gdzie doszła do półfinału, przegrywając z Jeleną Rybakiną.

Tenisistki, które zagrają w Madrycie mogą liczyć na solidną gratyfikację finansową, choć przewidziana pula nagród w turnieju kobiet jest nieco mniejsza niż rok temu i łącznie wynosi 7,6 miliona euro. Triumfatorka może liczyć na 963 tysięcy euro.

Iga Świątek - Xiyu Wang. Relacja i wynik na żywo

