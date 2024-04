We wtorek rozpocznie się rywalizacja w turnieju WTA w Madrycie. Do stolicy Hiszpanii przybyły najlepsze tenisistki na świecie z Igą Świątek na czele. Niemniej jednak w zmaganiach nie wystartuje kilka znanych zawodniczek. Jedną z nich jest Karolina Pliskova, która wycofała się z rywalizacji tuż przed jej startem.

Przypomnijmy, że najpierw z udziału w turnieju w Madrycie zrezygnowała była liderka światowego rankingu Simona Halep. Później dołączyła do niej Jessica Pegula, a zatem aktualnie piąta rakieta świata. Jak się okazuje, na tym nie koniec. W stolicy Hiszpanii nie wystąpi również Pliskova.

"Bardzo mi przykro, że w tym roku znowu nie zagram w Madrycie. Zrobię wszystko, co możliwe, żeby wystąpić w Rzymie" - napisała na swoim Instastory Czeszka.

32-latka w przeszłości również była liderką rankingu WTA. Najwyższe miejsce w prestiżowej klasyfikacji zajmowała w 2017 roku od 17 lipca do 10 września. Co ciekawe, w swojej bogatej karierze Pliskova nigdy nie wygrała turnieju wielkoszlemowego. Dwukrotnie grała w finałach (US Open 2016 i Wimbledon 2021), ale za każdym razem musiała uznawać wyższość rywalek.

Łącznie urodzona w 1992 roku zawodniczka wygrała 17 turniejów rangi WTA. W lutym tego roku okazała się najlepsza w rumuńskiej Kluż-Napoce. Był to jej pierwszy wygrany turniej od niemal trzech i pół roku. W światowym rankingu reprezentantka Czech plasuje się obecnie na 53. lokacie. Rywalizację w Madrycie miała rozpocząć od starcia z Emmą Raducanu. Spotkanie zostało odwołane.

W pierwszej rundzie turnieju Świątek ma wolny los. Do zmagań przystąpi od drugiego etapu. Jej przeciwniczką będzie zwyciężczyni starcia Wang - Bogdan.