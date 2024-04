Fortuna 1 Liga: Lechia Gdańsk - Polonia Warszawa. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV oraz stream online

W dziewięciu tegorocznych spotkaniach zawodnicy Lechii odnieśli osiem zwycięstw. Po wygranej w ostatnim meczu z Górnikiem w Łęcznej 1:0 gdańszczanie mają już 10 punktów przewagi nad trzecim w tabeli GKS Katowice oraz lepszy od tego zespołu bilans bezpośrednich spotkań i na sześć kolejek przed końcem rozgrywek jedną nogą są w ekstraklasie.

„Jesteśmy w takim momencie sezonu, że każdy walczy o swoje cele. Cele Lechii i Polonii są odmienne, ale wszyscy chcą je osiągnąć jak najszybciej. Zdajemy sobie sprawę, że przyjedzie do nas drużyna bardzo zdeterminowana, żeby zdobyć w Gdańsku jakiekolwiek punkty i skutecznie walczyć o utrzymanie. Zrobimy jednak wszystko, aby odnieść zwycięstwo i zrobić kolejny krok do ekstraklasy” – powiedział we wtorek na konferencji prasowej w Gdańsku Grabowski.

Zajmująca 15. lokatę i broniąca się przed degradacją Polonia rozpoczęła rundę wiosenną od dwóch porażek, jednak w siedmiu kolejnych spotkaniach nie poniosła porażki – jej bilans to pięć remisów i dwa zwycięstwa.

„Ten zespół regularnie punktuje, może nie tak skutecznie jakby chciał, ale nie przegrywa. Przygotowując się jednak do kolejnego meczu w minimalnym stopniu patrzymy na przeciwnika, skupiamy się natomiast bardziej na sobie. Jesteśmy coraz bliżej ekstraklasy, cały czas o niej myślimy, ale wiemy, że nie możemy zejść z torów, na których jesteśmy. Niezależnie od sytuacji w tabeli, do końca będziemy chcieli wygrać wszystkie spotkania, aby zakończyć sezon na pierwszym miejscu” – zapewnił.

Pod koniec października Lechia pokonała w stolicy swojego najbliższego przeciwnika 1:0.

„Uczulamy naszych piłkarzy, że Polonia to zdecydowanie inny zespół u siebie niż na wyjeździe. Jej dorobek na obcych boiskach jest zbliżony do naszego - my zdobyliśmy 21 punktów, warszawianie 19, oni i my strzeliliśmy po 16 goli. To też pokazuje jak ta drużyna jest niebezpieczna wyjazdach. Z drugiej strony każdemu rywalowi gra się na naszym stadionie bardzo ciężko” – ocenił.

Zwycięską bramkę dla biało-zielonych zdobył w Warszawie Tomas Bobcek. W Łęcznej czeski napastnik otrzymał jednak czwartą żółtą kartkę i środowe spotkanie obejrzy z trybun.

„W ataku zagra Zjawiński i jestem pewien, że udanie zastąpi naszego najlepszego snajpera. Wierzę, że po meczu przyznamy, że nie był to dla nas żaden problem. Łukasz jest mentalnie na to gotowy” – przyznał.

Do gry gotowy jest kontuzjowany ostatnio Dominik Piła, a karę dwóch meczów pauzy za żółte kartki odbył również ukraiński środkowy pomocnik Iwan Żelizko.

„Dominik występował na prawej obronie, ale podjąłem decyzję, że na tej pozycji wystawimy Dawida Bugaja, który zagrał w Łęcznej. A jeśli chodzi o to, czy na środku pomocy pojawi się Żelizko czy Australijczyk Louis D’Arrigo, to stawiam znak zapytania. Dwie kadrowe zagadki wyjaśniłem, rozwiązanie trzeciej zostawię dla siebie” – podsumował.

Fortuna 1 Liga: Lechia Gdańsk - Polonia Warszawa. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV oraz stream online

Mecz Lechia Gdańsk - Polonia Warszawa można obejrzeć w środę 24 kwietnia od 20:20 w Polsacie Sport Extra oraz na Polsat Box Go.

PAP