Zespół z Trójmiasta jest na najlepszej drodze do tego, by wywalczyć awans do PKO BP Ekstraklasy. W ostatnim czasie, poza meczem z GKS Katowice, gdańszczanie regularnie wygrywają. W miniony weekend podopieczni Szymona Grabowskiego pokonali 1:0 Górnika Łęczna. Do środowego starcia z Polonią naturalnie przystąpią w roli zdecydowanych faworytów.

Natomiast "Czarne Koszule" nerwowo spoglądają w dół ligowej tabeli. Choć ekipa z Warszawy nie przegrała w lidze od ponad dwóch miesięcy, to jednak aktualna zdobycz punktowa zespołu nie sprawia, że jego utrzymanie jest pewne. W ostatnich pięciu meczach Polonia aż pięć razy zremisowała. Do tego dopisała dwa zwycięstwa. W ostatni piątek do stolicy przyjechało Zagłębie Sosnowiec. Spotkanie przy Konwiktorskiej 6 zakończyło się remisem 3:3.

Kiedy jesienią obie drużyny spotkały się w Warszawie, padł rezultat 1:0 dla Lechii. Gola na wagę zwycięstwa dla Biało-Zielonych strzelił Tomas Bobcek. Jakim wynikiem zakończy się środowa potyczka?

Relacja live i wynik na żywo meczu Lechia Gdańsk - Polonia Warszawa na Polsatsport.pl. Początek o 20:30.