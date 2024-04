Świątek bez wyróżnienia. Nie dogoni Lewandowskiego

W Madrycie rozdano "sportowe Oscary". Podczas corocznej gali Laureus ogłoszono m.in. najlepszego sportowca i sportsmenkę. Do jednej z nagród nominowana była Iga Świątek, jednak komisja konkursowa nie doceniła jej osiągnięć - już drugi raz z rzędu.

Świątek została nominowana w kategorii "Sportsmenka Roku" razem z sześcioma innymi zawodniczkami. Kapituła Laureus World Sports składająca się z sześćdziesięciu sportowców światowego formatu zadecydowała jednak, że najlepsza w 2023 roku była Aitana Bonmati - piłkarka nożna. Hiszpanka wraz ze swoją reprezentacją wywalczyła mistrzostwo świata oraz została MVP tej imprezy.

ZOBACZ TAKŻE: Iga Świątek zwróciła się do byłej liderki rankingu WTA. Opublikowała ich wspólną fotografię

W klubowej rywalizacji Bonmati wywalczyła złoto w rozgrywkach Ligi Mistrzyń w barwach FC Barcelona. Do tego dołożyła nagrodę FIFA The Best oraz Złotą Piłkę.

W kategorii sportowiec roku po raz piąty najlepszy okazał się Novak Djoković. Serb zapewnił sobie nagrodę dzięki zwycięstwu w ubiegłorocznym Australian Open i French Open. "Drużyną roku" została reprezentacja Hiszpanii w piłce nożnej kobiet z Bonmati w składzie, natomiast w kategorii "Powrót" wyróżniono Amerykankę Simone Biles - gimnastyczkę sportową, która wróciła do uprawiania swojej dyscypliny po przerwie związanej z problemami fizycznymi.

Kapituła konkursu doceniła również Jude'a Bellinghama. Anglik został wyróżniony w kategorii "Przełom roku" za fantastyczny debiut w barwach Realu Madryt.

Co od dwóch lat nie udaje się Świątek, udało się w 2022 Robertowi Lewandowskiemu. Polak reprezentujący wówczas barwy Bayernu Monachium pobił rekord Gerda Muellera w liczbie goli strzelonych w jednym sezonie Bundesligi - kapituła doceniła ten dorobek, przyznając mu wyróżnienie w kategorii "Wyjątkowe osiągnięcie".