Duża zmiana w życiu znanej tenisistki. Iga Świątek i Agnieszka Radwańska zareagowały

Bencic ostatni raz na korcie pojawiła się we wrześniu 2023 roku. Pochodzące ze Szwajcarii tenisistka występowała wtedy na turnieju w San Diego. Teraz zawodniczka, która kiedyś plasowała się na czwartym miejscu w rankingu WTA, przekazała wspaniałą wiadomość.

ZOBACZ TAKŻE: Magda Linette awansowała do drugiej rundy turnieju WTA w Madrycie! Zagra z Aryną Sabalenką

Za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych 27-latka przekazała informację, że na świat przyszła jej córka. Tenisistka i jej partner postanowili nadać dziecku imię "Bella".

Na tę informację zareagowały największe gwiazdy tenisa. Komentarz pod opublikowaną fotografią umieściła między innymi liderka światowego rankingu - Iga Świątek.

"Awwww gratulacje" - napisała tenisista z Raszyna.

Inne słynne zawodniczki również pogratulowały Szwajcarce. Swoją reakcję na opublikowany post udostępniły między innymi Linda Noskova, Donna Vekic czy Paula Badosa.

Jak można zauważyć, opublikowana fotografia przypadła również do gustu Agnieszce Radwańskiej. Legenda polskiego tenisa polubiła zdjęcie ze swojego oficjalnego konta na Instagramie.

Bencic najwyżej w karierze plasowała się na czwartym miejscu w rankingu WTA. Do tej pory zdobyła w sumie siedem tytułów singlowych. Swój najlepszy wynik w turniejach wielkoszlemowych zanotowała w 2019 roku, kiedy dotarła do półfinału US Open. W 2020 roku sięgnęła po złoty medal igrzysk olimpijskich w grze singlowej i srebrny "krążek" w rywalizacji deblowej.