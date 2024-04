Hubert Hurkacz - Jack Draper to mecz drugiej rundy turnieju ATP w Madrycie. Kiedy jest mecz Hurkacz - Draper? O której godzinie gra Hurkacz?

Polski tenisista miał wolny los w pierwszej rundzie, podczas gdy jego rywal musiał już pokazać swoje umiejętności. Brytyjczyk ograł w trzech setach Thanasiego Kokkinakisa.

Będzie to piąte starcie Hurkacz - Draper. Jak na razie Polak prowadzi 3:1.

Hubert Hurkacz - Jack Draper. Kiedy jest mecz? O której godzinie?

Kiedy jest mecz Hurkacz - Draper? To pytanie zadają sobie fani tenisa. Mecz Hurkacz - Draper odbędzie się w piątek 26 kwietnia jako trzeci na korcie 3. Przed Polakiem i Brytyjczykiem zagrają Anastazja Pawluczenkowa oraz Daria Saville i Cristina Bucsa oraz Daria Kasatkina. To oznacza, że mecz Hurkacz - Draper powinien rozpocząć się ok. godziny 14:00.

Polsat Sport