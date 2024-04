Wstrząs w Formule 1! Szykuje się wielkie odejście z zespołu

Wszystko wskazuje na to, że po sezonie 2024 szeregi Oracle Red Bull Racing opuści Adrian Newey. Dyrektor techniczny jest uznawany za jednego z głównych autorów sukcesów austriackiego zespołu. 66-latek najprawdopodobniej dołączy do konkurencyjnej ekipy.

Informacje w tej sprawie przekazał niemiecki Auto Motor und Sport. Brytyjczyk ma być niezadowolony z wewnętrznych sporów, a do tego nie odpowiada mu kierunek rozwoju zespołu. Andrew Benson z BBC przekazał, że kontrakt Neweya z Red Bullem wygasa wraz z końcem sezonu 2025. Wielce prawdopodobne jednak, że inżynier ma w umowie klauzule, które umożliwią mu wcześniejsze odejście.

Newey uchodzi za jednego z najlepszych projektantów bolidów w Formule 1. To oznacza, że nie powinien mieć problemów ze znalezieniem nowego pracodawcy. Zgodnie z medialnymi doniesieniami największe zainteresowanie jego usługami wykazuje Scuderia Ferrari. Przypomnijmy, że od 2025 roku w barwach włoskiego zespołu u bok Charlesa Leclerca będzie jeździł Lewis Hamilton. Niewykluczone, że możliwość pracy z siedmiokrotnym mistrzem świata przekona Neweya do dołączenia do ekipy z Maranello. Do tego mówi się, że po zmianach regulacji w 2026 roku Ferrari będzie bardzo mocne.

Innym zespołem, który może spróbować sięgnąć po 66-latka jest Aston Martin, którego kierowcami są Fernando Alonso i Lance Stroll. Ekipa z Silverstone ma ogromny budżet i ambitne plany. Zatrudnienie Neweya niewątpliwie stanowiłoby ogromne wzmocnienie zespołu.

Ostatnie miesiące w Red Bull Racing, a zatem aktualnej ekipie Brytyjczyka, były bardzo gorące. Zespołem targały wewnętrzne konflikty, a przyszłość Christiana Hornera w roli szefa stanęła pod znakiem zapytania po oskarżeniach o wysyłanie niestosownych wiadomości do pracownicy. Ostatecznie 51-latek pozostał na stanowisku. Zamieszanie wewnątrz teamu nie wpłynęło na wyniki sportowe. Red Bull jest liderem klasyfikacji konstruktorów, a Max Verstappen wygrywa wyścig za wyścigiem. Z kolei drugi kierowca Sergio Perez regularnie kończy zmagania na czołowych lokatach.

Newey pracuje w Formule 1 od lat 80. W przeszłości był związany z Williamsem i McLarenem. W 2005 roku dołączył do Red Bulla. To on odpowiadał za projekty bolidów, w których Sebastian Vettel (czterokrotnie) i Verstappen (do tej pory trzykrotnie) sięgali po tytuły mistrzowskie. Na przestrzeni lat brytyjski inżynier zapracował na miano jednego z najlepszych specjalistów technicznych w padoku.